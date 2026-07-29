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В России изменили описание бланков заграничных паспортов

Ведомости

Правительство России внесло изменения в описание бланков заграничных паспортов, сообщили в МВД России. Из заграничных паспортов исключены графы «Личный код» и «Учетная запись» в связи с их неактуальностью.

Кроме того, изменен формат машиносчитываемого кода, обозначающего тип документа. Теперь для загранпаспорта гражданина России будет использоваться обозначение PP, для дипломатического паспорта – PD, а для служебного – PO вместо прежних P, D и S соответственно. В МВД пояснили, что изменения внесены для унификации документов в соответствии с новыми международными нормами Международной организации гражданской авиации (ICAO).

Также с января 2027 г. в заграничные паспорта перестанут вносить сведения о детях. В МВД отметили, что соответствующая норма связана с принятым в апреле 2026 г. федеральным законом, отменившим государственную пошлину за внесение таких записей.

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Общество

Как пояснили в МВД, нововведение направлено на защиту права российских граждан на свободу передвижения. В ведомстве указали, что в последнее время фиксируются случаи отказа во въезде несовершеннолетним гражданам России в ряд недружественных европейских стран из-за отсутствия у них собственных заграничных паспортов при наличии записи о них в паспорте родителя.

В МВД подчеркнули, что ранее выданные заграничные паспорта с отметками о детях сохранят юридическую силу до окончания срока их действия. Ведомство также рекомендовало заранее уточнять правила въезда детей в иностранные государства и знакомиться с действующими международными соглашениями России с другими странами.

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