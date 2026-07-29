В России изменили описание бланков заграничных паспортов

Как пояснили в МВД, нововведение направлено на защиту права российских граждан на свободу передвижения. В ведомстве указали, что в последнее время фиксируются случаи отказа во въезде несовершеннолетним гражданам России в ряд недружественных европейских стран из-за отсутствия у них собственных заграничных паспортов при наличии записи о них в паспорте родителя.