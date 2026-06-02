Суд взыскал с МВД компенсацию за ошибку в загранпаспорте жительницы Калининграда

Как сообщили в суде, женщина приобрела туристическую путевку на двоих стоимостью 198 281 руб. для поездки в Египет с 24 июля по 3 августа 2024 г. При прохождении пограничного контроля сотрудники обнаружили ошибку в ее загранпаспорте: в графе «отчество» было указано «Серегеевна» вместо «Сергеевна». Из-за выявленной неточности женщине отказали в выезде за пределы России, а ее заграничный паспорт был изъят. В результате поездка была сорвана как для самой истицы, так и для ее сына 2013 г. р.