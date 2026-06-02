SOFL55,38+0,76%CNY Бирж.10,791+1,42%IMOEX2 620,39+1,96%RTSI1 137,66+0,55%RGBI119,05+0,44%RGBITR784,39+0,46%
Общество

Суд взыскал с МВД компенсацию за ошибку в загранпаспорте жительницы Калининграда

Центральный районный суд Калининграда взыскал с МВД России компенсацию в пользу местной жительницы, которая не смогла вылететь на отдых в Египет вместе с несовершеннолетним сыном из-за ошибки в заграничном паспорте. Об этом сообщили в пресс-службе судов Калининградской области.

Как сообщили в суде, женщина приобрела туристическую путевку на двоих стоимостью 198 281 руб. для поездки в Египет с 24 июля по 3 августа 2024 г. При прохождении пограничного контроля сотрудники обнаружили ошибку в ее загранпаспорте: в графе «отчество» было указано «Серегеевна» вместо «Сергеевна». Из-за выявленной неточности женщине отказали в выезде за пределы России, а ее заграничный паспорт был изъят. В результате поездка была сорвана как для самой истицы, так и для ее сына 2013 г. р.

Женщина обратилась в суд с иском к Управлению МВД по Калининградской области, МВД России и Управлению Федерального казначейства по региону, потребовав возместить понесенные убытки и компенсировать моральный вред.

Суд пришел к выводу, что причиной срыва поездки стала ошибка, допущенная при оформлении документа, и постановил взыскать с МВД России за счет казны РФ стоимость тура, компенсацию морального вреда в размере 10 000 руб., расходы на представителя в размере 40 000 руб. и госпошлину в размере 9948 руб. Общая сумма взыскания в пользу истицы составила 258 229 руб. Кроме того, суд отдельно присудил ее несовершеннолетнему сыну компенсацию морального вреда в размере 10 000 руб. Решение суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано, уточняет пресс-служба.

