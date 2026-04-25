В России отменили записи о детях в загранпаспортах
Президент России Владимир Путин подписал закон, отменяющий запись о детях в загранпаспортах. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Документ вступает в силу с 1 января 2027 г. Одновременно с этим вносимые в Налоговый кодекс поправки исключают обязанность уплачивать госпошлину за внесение изменений в заграничный паспорт.
Запись о ребенке в загранпаспорте родителя больше не дает права на выезд за границу. Некоторые страны уже отказывают детям во въезде без собственного документа. Как отмечают авторы законопроекта, в таких условиях эта услуга теряет смысл.
С 20 января 2026 г. все россияне, независимо от возраста, должны использовать индивидуальные загранпаспорта.