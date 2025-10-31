МВД предложило исключить возможность вписывать детей в старые загранпаспорта

С 20 января 2026 года все россияне, независимо от возраста, должны будут использовать индивидуальные загранпаспорта. 18 сентября официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что на детей до 14 лет лучше сразу оформлять загранпаспорт в связи с вступлением с 2026 г. новых правил въезда и выезда из России для поездок за границу. В начале октября МВД предупредило, что детям в возрасте до 14 лет будет нужен загранпаспорт при поездках из РФ в Белоруссию, Абхазию, Южную Осетию, Казахстан и Киргизию.