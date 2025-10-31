МВД предложило исключить возможность вписывать детей в старые загранпаспорта
МВД по поручению правительства разработало законопроекты, запрещающие внесение информации о детях младше 14 лет в загранпаспорта родителей старого образца. Инициатива направлена на предотвращение отказов во въезде для несовершеннолетних граждан в ряде зарубежных стран.
Как отмечает МВД, некоторые недружественные государства могут не признать детей, вписанных в родительские паспорта, что приводит к отказам во въезде и финансовым потерям семей.
Для снижения таких рисков, предлагается отменить подпункт 7 пункта 1 статьи 333.28 Налогового кодекса. Вносятся изменения в Федеральный закон «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ». Исключается практика внесения данных детей в паспорта родителей 5-летнего срока действия.
«Данная новелла не создаст предпосылок к нарушению прав граждан и направлена исключительно на минимизацию рисков отказа в пересечении государственных границ зарубежных стран», – отмечается в релизе.
С 20 января 2026 года все россияне, независимо от возраста, должны будут использовать индивидуальные загранпаспорта. 18 сентября официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что на детей до 14 лет лучше сразу оформлять загранпаспорт в связи с вступлением с 2026 г. новых правил въезда и выезда из России для поездок за границу. В начале октября МВД предупредило, что детям в возрасте до 14 лет будет нужен загранпаспорт при поездках из РФ в Белоруссию, Абхазию, Южную Осетию, Казахстан и Киргизию.