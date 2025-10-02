Дети младше 14 лет будут въезжать в Белоруссию и Казахстан по загранпаспорту
Детям в возрасте до 14 лет будет нужен загранпаспорт при поездках из РФ в Белоруссию, Абхазию, Южную Осетию, Казахстан и Киргизию, подтвердили в Telegram-канале представители миграционной службы МВД России. Правило начнет действовать с 20 января 2026 г.
Миграционная служба подчеркнула, что загранпаспорт будет необходим при пересечении границы и вместе с родителями, и сопровождающими. При этом дети старше 14 лет и совершеннолетние россияне могут приезжать в указанные страны по российскому паспорту.
Вернуться в РФ по свидетельству о рождении могут дети младше 14 лет, которые пересекли границу иностранных государств до 20 января 2026 г. В миграционной службе посоветовали заранее задуматься о получении загранпаспорта для несовершеннолетних граждан.
18 сентября официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что на детей до 14 лет лучше сразу оформлять загранпаспорт в связи с вступлением с 2026 г. новых правил въезда и выезда из России для поездок за границу. Тогда она отметила, что также с января 2026 г. консульские учреждения РФ в Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Южной Осетии и Абхазии больше не будут оформлять свидетельство на возвращение в Россию взамен свидетельства о рождении в случае его утраты, повреждений или достижении ребенком 14 лет во время пребывания за границей.