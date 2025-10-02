Дети младше 14 лет будут въезжать в Белоруссию и Казахстан по загранпаспорту

18 сентября официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что на детей до 14 лет лучше сразу оформлять загранпаспорт в связи с вступлением с 2026 г. новых правил въезда и выезда из России для поездок за границу. Тогда она отметила, что также с января 2026 г. консульские учреждения РФ в Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Южной Осетии и Абхазии больше не будут оформлять свидетельство на возвращение в Россию взамен свидетельства о рождении в случае его утраты, повреждений или достижении ребенком 14 лет во время пребывания за границей.