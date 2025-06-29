В Белоруссии заявили о срыве атаки на стратегические объекты страны
Сотрудники силовых структур Белоруссии сорвали атаку на стратегические объекты страны. Об этом сообщил представитель белорусского КГБ, передает телеканал ОНТ.
Согласно информации Комитета госбезопасности Белоруссии, в ходе операции, продолжавшейся в течение 732 дней, удалось выманить в страну из-за рубежа организатора диверсионной группы. Ее участники готовили ударные дроны, чтобы подорвать белорусские стратегические объекты.
Операция получила название «Гарпун». Ее подробности телеканал пообещал раскрыть 30 июня.
21 января президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что возле белорусской границы остаются «вооруженные банды», которые не отказались от планов вторжения на территорию страны. Глава государства подчеркнул, что эти банды находятся в поле зрения белорусских спецслужб.