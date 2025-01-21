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Лукашенко рассказал о «бандах» у границ Белоруссии

Ведомости

Возле белорусской границы остаются «вооруженные банды», которые не отказались от планов вторжения на территорию страны, заявил президент республики Александр Лукашенко.

Эти банды сейчас находятся в поле зрения белорусских спецслужб, сообщил глава государства. «Мы с ними работаем, образно говоря, они не отказались от того, чтобы где-то кусок земли захватить и нам условия выдвинуть», – сказал он (цитата по «БелТА»).

Лукашенко обратился к гражданам страны с просьбой проявлять бдительность и сообщать милиции и другим силовым органам: «Вы тоже должны беречь мир и безопасность. Это главное для нас сегодня. Это и информационная безопасность, и другие вопросы».

В октябре 2022 г. в Белоруссии вводился режим повышенной террористической опасности. Тогда Лукашенко сообщил, что Белоруссия и Россия развертывают свои группировки войск в связи с введением режима. До этого в республике вводили режим контртеррористической операции из-за угроз провокаций со стороны соседних стран.

Белорусский президент неоднократно заявлял об угрозах как со стороны западных стран, так и со стороны Украины. 7 января 2025 г. он сообщил, что президент соседней страны Владимир Зеленский стремится втянуть Белоруссию в конфликт и создать ситуацию, аналогичную той, что была на Украине в 2014 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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