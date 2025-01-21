Лукашенко рассказал о «бандах» у границ Белоруссии
Возле белорусской границы остаются «вооруженные банды», которые не отказались от планов вторжения на территорию страны, заявил президент республики Александр Лукашенко.
Эти банды сейчас находятся в поле зрения белорусских спецслужб, сообщил глава государства. «Мы с ними работаем, образно говоря, они не отказались от того, чтобы где-то кусок земли захватить и нам условия выдвинуть», – сказал он (цитата по «БелТА»).
Лукашенко обратился к гражданам страны с просьбой проявлять бдительность и сообщать милиции и другим силовым органам: «Вы тоже должны беречь мир и безопасность. Это главное для нас сегодня. Это и информационная безопасность, и другие вопросы».
В октябре 2022 г. в Белоруссии вводился режим повышенной террористической опасности. Тогда Лукашенко сообщил, что Белоруссия и Россия развертывают свои группировки войск в связи с введением режима. До этого в республике вводили режим контртеррористической операции из-за угроз провокаций со стороны соседних стран.
Белорусский президент неоднократно заявлял об угрозах как со стороны западных стран, так и со стороны Украины. 7 января 2025 г. он сообщил, что президент соседней страны Владимир Зеленский стремится втянуть Белоруссию в конфликт и создать ситуацию, аналогичную той, что была на Украине в 2014 г.