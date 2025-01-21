Лукашенко рассказал о «бандах» у границ Белоруссии

Белорусский президент неоднократно заявлял об угрозах как со стороны западных стран, так и со стороны Украины. 7 января 2025 г. он сообщил, что президент соседней страны Владимир Зеленский стремится втянуть Белоруссию в конфликт и создать ситуацию, аналогичную той, что была на Украине в 2014 г.