Москва и Минск подписали программу стратегического партнерства в военной сфере

С 12 по 16 сентября на территории России и Белоруссии проходили учения «Запад-2025». Кремль сообщал, что практические действия войск двух стран в ходе отражения потенциальной агрессии против Союзного государства отрабатывались на 41 сухопутном и морском полигоне, было задействованы 100 000 военнослужащих. Начальник генерального штаба, первый заместитель министра обороны республики Павел Муравейко говорил, что в ходе учений был отработан целый комплекс современных боевых приемов, в том числе развертывание ракетного подвижного комплекса «Орешник».