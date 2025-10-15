Москва и Минск подписали программу стратегического партнерства в военной сфере
Министры обороны РФ и Белоруссии Андрей Белоусов и Виктор Хренин утвердили программу стратегического партнерства стран в военной сфере на период с 2026 г. по 2030 г. В дальнейшем будет разработан план ее реализации. Об этом сообщает Минобороны.
По словам Белоусова, реализация программы позволит органам военного управления РФ и Белоруссии выйти на более высокий уровень взаимодействия по вопросам обеспечения военной безопасности стран и Союзного государства в целом.
Стороны подписали документ в ходе заседания совместной коллегии министерств обороны Белоруссии и РФ.
В рамках мероприятия Москва и Минск подтвердили готовность вместе противодействовать современным вызовам и угрозам военной безопасности. Кроме того, главы оборонных ведомств приняли решения, которые призваны способствовать развитию военно-технического потенциала Союзного государства.
С 12 по 16 сентября на территории России и Белоруссии проходили учения «Запад-2025». Кремль сообщал, что практические действия войск двух стран в ходе отражения потенциальной агрессии против Союзного государства отрабатывались на 41 сухопутном и морском полигоне, было задействованы 100 000 военнослужащих. Начальник генерального штаба, первый заместитель министра обороны республики Павел Муравейко говорил, что в ходе учений был отработан целый комплекс современных боевых приемов, в том числе развертывание ракетного подвижного комплекса «Орешник».