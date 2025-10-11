Газета
Белоруссия проверит подразделения ВС с приведением их в высшую боевую готовность

Ведомости

В подразделениях вооруженных сил Белоруссии по поручению главнокомандующего проведут комплекс мероприятий по переводу в боевую готовность, сообщается в Telegram-канале оборонного ведомства республики. 

«В рамках проверки боевой готовности по поручению главнокомандующего вооруженными силами – президента республики Беларусь проводится комплекс мероприятий по приведению в высшие степени боевой готовности с целью проверки», – говорится в сообщении. 

Ряд подразделений белорусской армии осуществят комплекс мероприятий по переводу в боевую готовность, также они выдвинутся в назначенные районы и выполнят мероприятия, определенные в распоряжении, сообщили в оборонном ведомстве. Отмечается, что проверка проводится под руководством государственного секретариата Совета безопасности республики.

Российские военнослужащие вернулись в РФ после учений «Запад-2025» в Белоруссии

Политика / Армия и спецслужбы

С 12 по 16 сентября на территории России и Белоруссии проходили учения «Запад-2025». Кремль сообщал, что практические действия войск двух стран в ходе отражения потенциальной агрессии против Союзного государства отрабатывались на 41 сухопутном и морском полигоне, было задействованы 100 000 военнослужащих. Начальник генерального штаба, первый заместитель министра обороны республики Павел Муравейко говорил, что в ходе учений был отработан целый комплекс современных боевых приемов, в том числе развертывание ракетного подвижного комплекса «Орешник».

