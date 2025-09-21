Российские военнослужащие вернулись в РФ после учений «Запад-2025» в Белоруссии
Российские военнослужащие, которые принимали участие в совместном с Белоруссией стратегическом учении «Запад-2025», убыли в пункты постоянной дислокации в РФ. Об этом сообщает Telegram-канал минобороны республики.
В оборонном ведомстве рассказали, что танковые, мотострелковые воинские части, подразделения войсковой ПВО и БПЛА в течение двух месяцев проходили подготовку в учебных центрах и перенимали «передовой опыт» у российских военных. Полученные навыки они успешно применили в ходе учений «Запад-2025», говорится в сообщении.
Учения «Запад-2025» проходили с 12 по 16 сентября на территории России и Белоруссии. Кремль сообщал, что практические действия войск двух стран в ходе отражения потенциальной агрессии против Союзного государства отрабатывались на 41 сухопутном и морском полигоне, было задействованы 100 000 военнослужащих.
Начальник генерального штаба, первый заместитель министра обороны Белоруссии Павел Муравейко рассказал 16 сентября, что в ходе учений был отработан целый комплекс современных боевых приемов, в том числе развертывание ракетного подвижного комплекса «Орешник».
В последний день учений президент РФ Владимир Путин посетил полигон «Мулино» в Нижегородской области и проследил за тем, как проходит основной этап учений российских и белорусских военнослужащих «Запад-2025».
16 сентября фрегат Северного флота «Адмирал Головко» в рамках учения нанес ракетный удар гиперзвуковым оружием по береговой цели. Пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» был произведен из акватории Баренцева моря по полигону Чижа в Архангельской области, расстояние до мишени составило около 900 км, сообщало Минобороны РФ.