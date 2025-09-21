Российские военнослужащие вернулись в РФ после учений «Запад-2025» в Белоруссии

В оборонном ведомстве рассказали, что танковые, мотострелковые воинские части, подразделения войсковой ПВО и БПЛА в течение двух месяцев проходили подготовку в учебных центрах и перенимали «передовой опыт» у российских военных. Полученные навыки они успешно применили в ходе учений «Запад-2025», говорится в сообщении.