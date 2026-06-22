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Главная / Политика /

Песков: Путин и Лукашенко обсудят угрозы Киева в адрес Минска

Ведомости

Контакт президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко планируется в обозримой перспективе. Это станет хорошей возможностью, чтобы обсудить угрозы Киева Минску и другие вопросы, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Конечно, угрозы [со стороны Киева] абсолютно агрессивные. Вмешательство во внутренние дела другой страны, посягательство на суверенитет другой страны. Но у нас нет никакого сомнения, что руководство Белоруссии, сама Белоруссия в состоянии свой суверенитет обеспечить», – сказал Песков.

19 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что дает Лукашенко неделю на вывод российского оборудования, используемого для корректировки ударов по Украине. Он также заявил, что Минск поставляет Москве топливо, которое применяется Российской армией, и Украине известны белорусские предприятия, работающие с российским оборонно-промышленным комплексом. По словам собеседника «Ведомостей», подобные слова можно интерпретировать как угрозу ударов по всем этим объектам.

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