Песков: Путин и Лукашенко обсудят угрозы Киева в адрес Минска

19 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что дает Лукашенко неделю на вывод российского оборудования, используемого для корректировки ударов по Украине. Он также заявил, что Минск поставляет Москве топливо, которое применяется Российской армией, и Украине известны белорусские предприятия, работающие с российским оборонно-промышленным комплексом. По словам собеседника «Ведомостей», подобные слова можно интерпретировать как угрозу ударов по всем этим объектам.