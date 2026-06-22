Зачем Владимир Зеленский угрожает ударами по Белоруссии

Эти угрозы прозвучали спустя двое суток после того, как украинский дрон 17 июня нанес удар по автобусу с белорусской детской футбольной командой, следовавшей в Геленджик, в результате чего погибла сопровождающая и восемь человек, включая шестерых детей, были ранены. За несколько дней до этого в том районе, удаленном от границы с Украиной примерно на 100 км, уже происходили удары украинских дронов, один из которых привел к гибели трех работников компании «Мираторг». Лукашенко заявил, что ответственность за удар несет Украина, и потребовал объяснений, украинская сторона отвергла свою причастность. При этом еще ранее, 16 июня, Лукашенко в интервью телеканалу Al Arabiya заявил, что готов извиниться перед Зеленским за резкие слова о нем. Ранее Лукашенко и Зеленский неоднократно резко высказывались друг о друге, а в марте 2023 г. президент Белоруссии назвал президента Украины «гнидой» за диверсию украинских спецслужб в Белоруссии против российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения.