Зачем Владимир Зеленский угрожает ударами по Белоруссии

Зачем Владимир Зеленский угрожает ударами по БелоруссииУкраинские атаки против союзника России возможны, но маловероятны
Попытки угрожать Белоруссии нанесением ударов со стороны президента Украины Владимира Зеленского преследуют в первую очередь цель психологического давления, крупномасштабное вторжение маловероятно из-за нехватки сил и характера приграничной местности. Но угроза ударов беспилотниками реальна. Об этом сообщил российский источник, близкий к российским силовым структурам. 19 июня Зеленский сначала во время переговоров с президентом Гондураса Насри Асфурой, а затем в своем Telegram-канале заявил, что дает неделю президенту Белоруссии Александру Лукашенко на вывод российского оборудования, которое используется для корректировки ударов по Украине. Он также заявил, что Белоруссия поставляет России топливо, которое используется Российской армией, и Украине известны белорусские предприятия, работающие с российским оборонно-промышленным комплексом. По словам собеседника «Ведомостей», подобные слова можно интерпретировать как угрозу ударов по всем этим объектам. На момент сдачи номера Лукашенко не прокомментировал угрозы Зеленского.
Эти угрозы прозвучали спустя двое суток после того, как украинский дрон 17 июня нанес удар по автобусу с белорусской детской футбольной командой, следовавшей в Геленджик, в результате чего погибла сопровождающая и восемь человек, включая шестерых детей, были ранены. За несколько дней до этого в том районе, удаленном от границы с Украиной примерно на 100 км, уже происходили удары украинских дронов, один из которых привел к гибели трех работников компании «Мираторг». Лукашенко заявил, что ответственность за удар несет Украина, и потребовал объяснений, украинская сторона отвергла свою причастность. При этом еще ранее, 16 июня, Лукашенко в интервью телеканалу Al Arabiya заявил, что готов извиниться перед Зеленским за резкие слова о нем. Ранее Лукашенко и Зеленский неоднократно резко высказывались друг о друге, а в марте 2023 г. президент Белоруссии назвал президента Украины «гнидой» за диверсию украинских спецслужб в Белоруссии против российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения.
Сейчас в давлении Украины на Белоруссию активно участвует Запад, который надеется надавить на Лукашенко и попытаться «отвернуть» его от России, говорит завсектором Украины Института стран СНГ Иван Скориков. Подобные попытки предпринимались и пряником, и кнутом – сначала следовали угрозы, а потом появлялись идеи сближения. При этом, продолжает эксперт, военная эскалация и нападение Украины на Белоруссию маловероятны. На границе Украины и Белоруссии находятся непролазные болота, которые еще во времена Великой Отечественной войны застопорили продвижение немецко-фашистских захватчиков по этой территории. Как итог, Зеленский ограничится различными провокациями вроде упомянутого ультиматума или случайных залетов дронов и шальных ракет на территорию Белоруссию. Сам же ультиматум – это попытка Киева усилить свою переговорную позицию и предстать в глазах руководств США и Евросоюза «крепким и побеждающим», отмечает Скориков. Особенно это важно для правительства Зеленского ввиду позиции Вашингтона – Дональд Трамп уже заявил, что возвращается к урегулированию украинского конфликта, так что в преддверии нежелательных для Киева переговоров он пытается максимально эскалировать процесс, резюмирует эксперт.
Как считает доцент ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский, Зеленский делает ставку на то, что теперь у него появился «неоспоримый козырь» в виде дронов и ракет. Если раньше столь массированных атак на российские города не наблюдалось, то сейчас, на фоне наращивания выпуска военной продукции на Украине и увеличения поставок от европейцев, Зеленский полагает, что способен оказывать давление в том числе на ближайшего союзника России. Резкие заявления, которые делает президент Украины, эксперт связывает с последствиями многолетнего колоссального стресса – и это, безусловно, накладывает отпечаток на манеру поведения.
По мнению директора Центра анализа стратегий и технологий Руслана Пухова, заявления Зеленского – это попытка отколоть от России союзника, в котором наша страна нуждается. Весьма вероятно, что белорусская сторона даст дипломатический отпор, но в целом она расположена не обострять ситуацию, полагает эксперт.