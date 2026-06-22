Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
ROSN326,4+0,02%CNY Бирж.10,807+0,16%IMOEX2 420,56-0,85%RTSI1 038,31-0,96%RGBI117,22-0,79%RGBITR776,7-0,74%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Зачем Владимир Зеленский угрожает ударами по Белоруссии

Украинские атаки против союзника России возможны, но маловероятны
Алексей Никольский
Глеб Мишутин
Руководство Белоруссии в последнее время уделяет повышенное внимание боеготовности вооруженных сил
Руководство Белоруссии в последнее время уделяет повышенное внимание боеготовности вооруженных сил / Виктор Толочко / РИА Новости

Попытки угрожать Белоруссии нанесением ударов со стороны президента Украины Владимира Зеленского преследуют в первую очередь цель психологического давления, крупномасштабное вторжение маловероятно из-за нехватки сил и характера приграничной местности. Но угроза ударов беспилотниками реальна. Об этом сообщил российский источник, близкий к российским силовым структурам. 19 июня Зеленский сначала во время переговоров с президентом Гондураса Насри Асфурой, а затем в своем Telegram-канале заявил, что дает неделю президенту Белоруссии Александру Лукашенко на вывод российского оборудования, которое используется для корректировки ударов по Украине. Он также заявил, что Белоруссия поставляет России топливо, которое используется Российской армией, и Украине известны белорусские предприятия, работающие с российским оборонно-промышленным комплексом. По словам собеседника «Ведомостей», подобные слова можно интерпретировать как угрозу ударов по всем этим объектам. На момент сдачи номера Лукашенко не прокомментировал угрозы Зеленского.

Эти угрозы прозвучали спустя двое суток после того, как украинский дрон 17 июня нанес удар по автобусу с белорусской детской футбольной командой, следовавшей в Геленджик, в результате чего погибла сопровождающая и восемь человек, включая шестерых детей, были ранены. За несколько дней до этого в том районе, удаленном от границы с Украиной примерно на 100 км, уже происходили удары украинских дронов, один из которых привел к гибели трех работников компании «Мираторг». Лукашенко заявил, что ответственность за удар несет Украина, и потребовал объяснений, украинская сторона отвергла свою причастность. При этом еще ранее, 16 июня, Лукашенко в интервью телеканалу Al Arabiya заявил, что готов извиниться перед Зеленским за резкие слова о нем. Ранее Лукашенко и Зеленский неоднократно резко высказывались друг о друге, а в марте 2023 г. президент Белоруссии назвал президента Украины «гнидой» за диверсию украинских спецслужб в Белоруссии против российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения.

Сейчас в давлении Украины на Белоруссию активно участвует Запад, который надеется надавить на Лукашенко и попытаться «отвернуть» его от России, говорит завсектором Украины Института стран СНГ Иван Скориков. Подобные попытки предпринимались и пряником, и кнутом – сначала следовали угрозы, а потом появлялись идеи сближения. При этом, продолжает эксперт, военная эскалация и нападение Украины на Белоруссию маловероятны. На границе Украины и Белоруссии находятся непролазные болота, которые еще во времена Великой Отечественной войны застопорили продвижение немецко-фашистских захватчиков по этой территории. Как итог, Зеленский ограничится различными провокациями вроде упомянутого ультиматума или случайных залетов дронов и шальных ракет на территорию Белоруссию. Сам же ультиматум – это попытка Киева усилить свою переговорную позицию и предстать в глазах руководств США и Евросоюза «крепким и побеждающим», отмечает Скориков. Особенно это важно для правительства Зеленского ввиду позиции Вашингтона – Дональд Трамп уже заявил, что возвращается к урегулированию украинского конфликта, так что в преддверии нежелательных для Киева переговоров он пытается максимально эскалировать процесс, резюмирует эксперт.

Что известно об атаке ВСУ на автобус с детской футбольной командой из Белоруссии

Общество

Как считает доцент ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский, Зеленский делает ставку на то, что теперь у него появился «неоспоримый козырь» в виде дронов и ракет. Если раньше столь массированных атак на российские города не наблюдалось, то сейчас, на фоне наращивания выпуска военной продукции на Украине и увеличения поставок от европейцев, Зеленский полагает, что способен оказывать давление в том числе на ближайшего союзника России. Резкие заявления, которые делает президент Украины, эксперт связывает с последствиями многолетнего колоссального стресса – и это, безусловно, накладывает отпечаток на манеру поведения.

По мнению директора Центра анализа стратегий и технологий Руслана Пухова, заявления Зеленского – это попытка отколоть от России союзника, в котором наша страна нуждается. Весьма вероятно, что белорусская сторона даст дипломатический отпор, но в целом она расположена не обострять ситуацию, полагает эксперт.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь