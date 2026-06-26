Кремль: у Путина 26 июня могут быть международные контакты
В Кремле не исключают возможности, что вечером у президента РФ Владимира Путина состоятся международные контакты, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
«Крупных каких-то публичных мероприятий сегодня у президента не запланировано», – добавил он.
Последний международный контакт у Путина состоялся 22 июня. Тогда российский лидер встретился с президентом Южной Осетии Аланом Гаглоевым. Лидеры обсудили текущую повестку российско-югоосетинского взаимодействия, сотрудничество по широкому кругу вопросов.
26 июня Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России в режиме видеоконференции. Президент поручил выступить с докладами по первой теме директору ФСБ Александру Бортникову и главе МВД Владимиру Колокольцеву.