Путин и Лукашенко продолжили общение на Валдае в формате тет-а-тет
Встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко в резиденции на Валдае продолжилась в формате тет-а-тет, сообщает Telegram-канал «Пул первого», близкий к пресс-службе белорусского президента.
«Президенты в эти минуты продолжают общаться. Без фото и видео – формат закрытый, тет-а-тет. Тем для обсуждения, как мы все понимаем, много», – говорится в сообщении, опубликованном в 22.26 мск.
При этом сообщение канала о начале переговоров Путина и Лукашенко было опубликовано в 18.00 мск.
В Кремле ранее уточняли, что лидеры обсуждают двустороннюю повестку, включая торгово-экономическое сотрудничество и выполнение союзных программ.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил возможность продолжения встречи в 27 июня, если собеседники сочтут это нужным.
Лукашенко прибыл в Россию с рабочим визитом в четверг. Информации о том, когда именно завершатся переговоры, пока нет.
Накануне встречи, 25 июня, президент Украины Владимир Зеленский потребовал от Белоруссии остановить развитие «пограничной инфраструктуры агрессии» и предпринять шаги к деэскалации. В тот же день Лукашенко на встрече с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко заявил, что народы Белоруссии, России и Украины все равно будут вместе, подчеркнув историческую обусловленность их единства.