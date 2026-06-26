Путин и Лукашенко продолжили общение на Валдае в формате тет-а-тет

Лукашенко прибыл в Россию с рабочим визитом в четверг. Информации о том, когда именно завершатся переговоры, пока нет.



Накануне встречи, 25 июня, президент Украины Владимир Зеленский потребовал от Белоруссии остановить развитие «пограничной инфраструктуры агрессии» и предпринять шаги к деэскалации. В тот же день Лукашенко на встрече с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко заявил, что народы Белоруссии, России и Украины все равно будут вместе, подчеркнув историческую обусловленность их единства.