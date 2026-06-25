Главное из ответа Лукашенко на угрозы Зеленского

По его оценке, Украина является «разменной картой в большой игре». Он также заявил, что Минску нужен мир с гарантией, что Россию и Белоруссию не будут пытаться обмануть. «Я не скрываю. Мир и только мир. Но с полной гарантией, что они не будут с нами играться и в очередной раз не смогут нас обмануть. Потому что обман России прежде всего ударит по Белоруссии. Мы на переднем крае нашего Отечества», – сказал Лукашенко.