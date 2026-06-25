Главное из ответа Лукашенко на угрозы Зеленского

Главное из ответа Лукашенко на угрозы ЗеленскогоПрезидент Белоруссии рассказал о контактах с Киевом и призвал к миру
- О контактах с представителями Зеленского
- О нежелании втягиваться в конфликт и сообщениях о давлении Москвы
- О формате урегулирования конфликта на Украине
- О союзе с Россией
- Об угрозах Зеленского
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьевым в Минске заявил, что принимал представителей Владимира Зеленского и передал им жесткое предупреждение. Он также призвал Украину договариваться «по-человечески», высказался о нежелании Минска втягиваться в конфликт и подтвердил союзническую позицию с Россией. «Ведомости» собрали основные тезисы из ответа лидера Белоруссии на угрозы Зеленского.
О контактах с представителями Зеленского
Лукашенко сообщил, что в Минске проходила встреча с представителями украинского президента. Он лично передал им предупреждение о том, что попытки втянуть Белоруссию в конфликт приведут к резкому изменению его характера.
«На этом месте недавно были представители Зеленского, прямо сказал: «Ребята, вы передайте своему президенту: если он думает, что можно так вот с нами разговаривать и еще втянуть нас в войну, то он должен понимать, что качество войны мгновенно изменится. Это война будет совсем другая», – заявил он.
Белорусский лидер добавил, что Киев уже отреагировал на этот сигнал: «Кстати, мы получили ответ... они это понимают».
О нежелании втягиваться в конфликт и сообщениях о давлении Москвы
Лукашенко подчеркнул, что Минску не нужно становиться стороной боевых действий.
Он отверг предположения о том, что посол РФ Борис Грызлов якобы организует процесс втягивания Белоруссии в войну.
«Втягиваться в войну нам не нужно. И не надо нас тут подталкивать к тому, что Борис Вячеславович организовывает процесс, чтобы нас втянуть в войну. Слушайте, мы с президентом России тысячу раз обсуждали эту тему», – сказал он.
О формате урегулирования конфликта на Украине
Лукашенко призвал Киев к переговорам без ультиматумов и конфронтационной риторики. Он выразил убеждение, что договариваться нужно содержательно.
«Давайте, ребята, договариваться. Надо договариваться существенно, не надо пылить, не надо кричать, не надо пытаться в морду по-русски ударить и так далее. Давайте по-человечески», – заявил президент Белоруссии.
По его оценке, Украина является «разменной картой в большой игре». Он также заявил, что Минску нужен мир с гарантией, что Россию и Белоруссию не будут пытаться обмануть. «Я не скрываю. Мир и только мир. Но с полной гарантией, что они не будут с нами играться и в очередной раз не смогут нас обмануть. Потому что обман России прежде всего ударит по Белоруссии. Мы на переднем крае нашего Отечества», – сказал Лукашенко.
О союзе с Россией
Лукашенко подтвердил неизменность курса на тесное взаимодействие с Москвой.
«Наша позиция миролюбивая. Но в любой ситуации мы будем с Россией рядом. Иначе быть не может», – подчеркнул он.
Об угрозах Зеленского
Заявления прозвучали на фоне резкого обострения в отношениях. 17 июня украинский беспилотник нанес удар по автобусу с белорусской детской футбольной командой, следовавшей в Геленджик, в результате чего погибла сопровождающая, восемь человек, включая шестерых детей, были ранены. За несколько дней до этого в том же районе, удаленном от границы с Украиной примерно на 100 км, фиксировались атаки дронов, один из которых привел к гибели трех работников компании «Мираторг». Лукашенко возложил ответственность на Украину и потребовал объяснений. Украинская сторона отвергла свою причастность.
В свою очередь, 19 июня Зеленский выдвинул Минску ультиматум с требованием вывести российское оборудование, используемое для корректировки ударов, и заявил об известных Киеву белорусских предприятиях, работающих с российским оборонно-промышленным комплексом. 24 июня Зеленский объявил, что ретрансляторы, которые он грозился уничтожить, уже прекратили работу.