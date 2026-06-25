Лукашенко рассказал о встрече с представителем Зеленского

Лукашенко рассказал о встрече с представителем ЗеленскогоУкраинские политики заявили, что не хотят втягивать Белоруссию в конфликт
Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел встречу с представителями украинского коллеги Владимира Зеленского, стороны подтвердили недопустимость втягивания Минска в российско-украинский конфликт. Об этом Лукашенко заявил на встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьевым.
«Вот на этом месте недавно были представители Зеленского. Я им прямо сказал: ребята, вы передайте своему президенту: если он думает, что можно так вот с нами разговаривать и еще втянуть нас в войну, то он должен понимать, что качество войны мгновенно изменится. Это война будет совсем другая», – рассказал он (цитата по БелТА).
Минск получил ответ, что Зеленский и другие украинские политики это понимают, поэтому следует договариваться: «Не надо пылить, не надо кричать, не надо пытаться в морду по-русски ударить и так далее. Давайте по-человечески».
19 июня Зеленский пригрозил нанесением ударов по Белоруссии в случае, если Минск не выведет российское оборудование, используемые для корректировки ударов по Украине.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверял, что Москва будет стоять на защите Белоруссии в случае угроз. 23 июня глава МИД РФ Сергей Лавров объявил, что Москва готова предпринять весь комплекс мер по договору для защиты Союзного государства.