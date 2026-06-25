Лукашенко рассказал о встрече с представителем Зеленского

«Вот на этом месте недавно были представители Зеленского. Я им прямо сказал: ребята, вы передайте своему президенту: если он думает, что можно так вот с нами разговаривать и еще втянуть нас в войну, то он должен понимать, что качество войны мгновенно изменится. Это война будет совсем другая», – рассказал он (цитата по БелТА).