Лавров: Россия готова использовать все меры для защиты Союзного государства

В феврале пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что заявления Запада обязывают Союзное государство «быть начеку». Осенью 2025 г. РФ и Белоруссия провели совместные военные учения в рамках Союзного государства, целью которых стала проверка возможностей по обеспечению военной безопасности стран и готовности к отражению возможной агрессии.