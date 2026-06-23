Лавров: Россия готова использовать все меры для защиты Союзного государства
Москва готова предпринять весь комплекс мер по договору для защиты Союзного государства. Об этом объявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на 12-м посольском «круглом столе» в Дипломатической академии МИДа.
«В случае необходимости мы готовы предпринять весь комплекс мер, который предусмотрен договором, чтобы обеспечить безопасность нашего союзника и, разумеется, безопасность Союзного государства», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
В феврале пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что заявления Запада обязывают Союзное государство «быть начеку». Осенью 2025 г. РФ и Белоруссия провели совместные военные учения в рамках Союзного государства, целью которых стала проверка возможностей по обеспечению военной безопасности стран и готовности к отражению возможной агрессии.
9 июня замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что Россия и Белоруссия готовы использовать ЯО для защиты Союзного государства.