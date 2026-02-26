Песков: заявления Запада обязывают Союзное государство «быть начеку»
Россия и Белоруссия как Союзное государство постоянно находятся «начеку» из-за заявлений представителей западных стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Недружественные заявления, конечно, обязывают нас на уровне Союзного государства постоянно быть начеку и принимать те меры для обеспечения безопасности, которые необходимы», – сказал он.
Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин говорил в декабре 2025 г., что западные страны ведут подготовку к военным действиям, и это не является блефом. По его словам, обстановку можно охарактеризовать как напряженную, склонную к радикализации и непростую.
До этого РФ и Белоруссия в сентябре провели совместные военные учения в рамках Союзного государства. Целью учений стала проверка возможностей по обеспечению военной безопасности стран и готовности к отражению возможной агрессии.
26 февраля в Большом Кремлевском дворце прошло заседание Высшего госсовета Союзного государства. В нем приняли участие президент РФ Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко. От России на встрече также присутствовали премьер-министр Михаил Мишустин, спикер Совфеда Валентина Матвиенко и председатель Госдумы Вячеслав Володин.