Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Песков: заявления Запада обязывают Союзное государство «быть начеку»

Ведомости

Россия и Белоруссия как Союзное государство постоянно находятся «начеку» из-за заявлений представителей западных стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Недружественные заявления, конечно, обязывают нас на уровне Союзного государства постоянно быть начеку и принимать те меры для обеспечения безопасности, которые необходимы», – сказал он.

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин говорил в декабре 2025 г., что западные страны ведут подготовку к военным действиям, и это не является блефом. По его словам, обстановку можно охарактеризовать как напряженную, склонную к радикализации и непростую.

Почему российско-белорусские учения «Запад-2025» вызвали опасения в Европе

Политика / Армия и спецслужбы

До этого РФ и Белоруссия в сентябре провели совместные военные учения в рамках Союзного государства. Целью учений стала проверка возможностей по обеспечению военной безопасности стран и готовности к отражению возможной агрессии.

26 февраля в Большом Кремлевском дворце прошло заседание Высшего госсовета Союзного государства. В нем приняли участие президент РФ Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко. От России на встрече также присутствовали премьер-министр Михаил Мишустин, спикер Совфеда Валентина Матвиенко и председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её