Хренин: Запад действительно готовится к военным действиям

По словам Хренина, обстановку можно охарактеризовать как напряженную, склонную к радикализации и непростую. Это видно по действиям руководства соседних с Белоруссией стран, которые не хотят снижать военную напряженность. Министр считает, что она уже достигла серьезного накала, особенно в информационном поле, а шаги, предпринимаемые соседними государствами, подтверждают их готовность к войне, и сами они открыто заявляют об этом.