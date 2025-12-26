Газета
Политика

Хренин: Запад действительно готовится к военным действиям

Ведомости

Западные страны ведут подготовку к военным действиям, и это не является блефом, заявил министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин. Его слова приводит «РИА Новости».

По словам Хренина, обстановку можно охарактеризовать как напряженную, склонную к радикализации и непростую. Это видно по действиям руководства соседних с Белоруссией стран, которые не хотят снижать военную напряженность. Министр считает, что она уже достигла серьезного накала, особенно в информационном поле, а шаги, предпринимаемые соседними государствами, подтверждают их готовность к войне, и сами они открыто заявляют об этом.

Глава белорусского минобороны отметил, что для Запада главной угрозой является Россия.

«Понятно, это и Белоруссия, считайте, Союзное государство. Будут воевать с нами», – сказал Хренин.

В начале октября командующий сухопутными войсками Франции генерал Пьер Шиль заявлял, что Западу необходимо быть готовым к вступлению в боевые действия даже в самое ближайшее время. По словам генерала, основная цель – обеспечить возможность мгновенного реагирования, «быть готовым вступить в бой сегодня вечером, если потребуется». Он подчеркнул, что это ключевой ориентир для французской армии на ближайшие годы.

2 декабря министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто говорил, что Евросоюз (ЕС) ведет подготовку к войне с Россией. Он сослался на стратегические документы объединения стран, согласно которым полная боевая готовность должна быть достигнута к 2029 г. По словам министра, это позволит начать войну между Европой и Россией в 2030 г.

