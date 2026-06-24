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Песков: Москва готова стоять на защите Белоруссии

Ведомости

Россия будет стоять на защите Белоруссии в случае угроз. Об этом объявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы – союзные государства, и Россия всегда будет стоять рядом с Белоруссией – и в экономическом благоденствии, в экономическом процветании, совместном развитии, и в отражении всевозможных угроз, будь то прямые угрозы, квазиугрозы, перспективные угрозы или настоящие угрозы», – сказал он.

23 июня министр иностранных дел РФ Сергей Лавров объявил, что Москва готова предпринять весь комплекс мер по договору для защиты Союзного государства.

19 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что дает Лукашенко неделю на вывод российского оборудования, используемого для корректировки ударов по Украине. Он также заявил, что Минск поставляет Москве топливо, которое применяется российской армией, и Киеву известны белорусские предприятия, работающие с российским оборонно-промышленным комплексом.

Песков говорил после этого, что Путин и Лукашенко обсудят угрозы Киева в адрес Минска в ближайшее время.

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