Лукашенко назвал Украину «разменной картой в большой игре»
Украина является разменной картой в большой игре. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с губернатором Московской области Андреем Воробьевым.
«Не про Украину речь. Мы понимаем, с кем мы «воюем» сегодня <...> Украина сегодня разменная карта в большой игре. Дело совсем не в Украине. Знаешь, в чем дело и кто с кем борется в конечном итоге», – сказал он (цитата по «БелТА»).
Лукашенко также добавил, что в недавнем разговоре с представителями украинского коллеги Владимира Зеленского он выразил уверенность в будущем единстве народов Белоруссии, России и Украины. По его словам, единство народов стран является исторически обусловленным. Он отметил, что «Россия и Беларусь – это наше общее Отечество».
25 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что главным препятствием на пути к урегулированию конфликта на Украине становятся страны Европы, продолжающие выделять средства на военную поддержку Киева. По ее словам, подтверждением такой позиции являются новые пакеты помощи Украине со стороны европейских государств. Так, Нидерланды намерены направить 500 млн евро на закупку беспилотников и средств ПВО, а Бельгия подтвердила планы передать Киеву в 2026 г. первые семь истребителей F-16.