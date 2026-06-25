Лукашенко назвал Украину «разменной картой в большой игре»

«Не про Украину речь. Мы понимаем, с кем мы «воюем» сегодня <...> Украина сегодня разменная карта в большой игре. Дело совсем не в Украине. Знаешь, в чем дело и кто с кем борется в конечном итоге», – сказал он (цитата по «БелТА»).