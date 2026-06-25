Лукашенко: народы Белоруссии, России и Украины все равно будут вместе
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в недавнем разговоре с представителями Владимира Зеленского выразил уверенность в будущем единстве народов Белоруссии, России и Украины. Об этом он заявил в Минске на встрече с председателем Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко, передает «БелТА».
Говоря об отношениях между странами, белорусский лидер подчеркнул, что считает единство народов исторически обусловленным. Он также отметил, что «Россия и Беларусь – это наше общее Отечество».
«Но не мы с вами виноваты, что тут два государства образовалось, но это очень дружеские, братские государства. Я думаю, нет той силы, которая могла бы разрушить это единство», – подчеркнул Лукашенко.
По словам президента Белоруссии, тесные исторические и человеческие связи между народами невозможно разорвать. При этом Лукашенко подчеркнул, что существует немало сил, заинтересованных в разрушении единства восточнославянских народов.
Матвиенко возглавляет российскую парламентскую делегацию, которая прибыла в белорусское государство для участия в XIII Форуме регионов Белоруссии и России, проходящем 25–26 июня в Минске и Минской области. Программой форума предусматривается проведение пленарного заседания и десяти тематических секций, посвященных актуальным вопросам сотрудничества двух государств.