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Главная / Политика /

Лукашенко: народы Белоруссии, России и Украины все равно будут вместе

Ведомости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в недавнем разговоре с представителями Владимира Зеленского выразил уверенность в будущем единстве народов Белоруссии, России и Украины. Об этом он заявил в Минске на встрече с председателем Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко, передает «БелТА».

Говоря об отношениях между странами, белорусский лидер подчеркнул, что считает единство народов исторически обусловленным. Он также отметил, что «Россия и Беларусь – это наше общее Отечество».

«Но не мы с вами виноваты, что тут два государства образовалось, но это очень дружеские, братские государства. Я думаю, нет той силы, которая могла бы разрушить это единство», – подчеркнул Лукашенко.

По словам президента Белоруссии, тесные исторические и человеческие связи между народами невозможно разорвать. При этом Лукашенко подчеркнул, что существует немало сил, заинтересованных в разрушении единства восточнославянских народов.

Матвиенко возглавляет российскую парламентскую делегацию, которая прибыла в белорусское государство для участия в XIII Форуме регионов Белоруссии и России, проходящем 25–26 июня в Минске и Минской области. Программой форума предусматривается проведение пленарного заседания и десяти тематических секций, посвященных актуальным вопросам сотрудничества двух государств.

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