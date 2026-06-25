Захарова назвала Европу главным препятствием для мира на Украине

По ее словам, подтверждением такой позиции являются новые пакеты помощи Украине со стороны европейских государств. Так, Нидерланды намерены направить 500 млн евро на закупку беспилотников и средств ПВО, а Бельгия подтвердила планы передать Киеву в 2026 г. первые семь истребителей F-16.