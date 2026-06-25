Захарова назвала Европу главным препятствием для мира на Украине
Страны Европы, продолжающие выделять средства на военную поддержку Киева, стали главным препятствием на пути к урегулированию конфликта на Украине. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, подтверждением такой позиции являются новые пакеты помощи Украине со стороны европейских государств. Так, Нидерланды намерены направить 500 млн евро на закупку беспилотников и средств ПВО, а Бельгия подтвердила планы передать Киеву в 2026 г. первые семь истребителей F-16.
«Сегодня Европа, Западная Европа стала главным препятствием на пути к миру», – заявила Захарова.
Она также утверждает, что заявления Киева о «скорой перемоге» направлены на получение новых пакетов военной и финансовой поддержки от западных стран. По мнению дипломата, украинские власти рассчитывают добиться дальнейшего вовлечения НАТО и Евросоюза в конфликт.
25 июня председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о предстоящем перечислении Украине первого транша из кредита в 90 млрд евро. По ее словам, также в ближайшее время начнутся выплаты из пакета в 6 млрд евро, предназначенного для производства беспилотников.
24 июня премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Братислава не будет участвовать в финансировании новой программы военной помощи Украине, обсуждаемой в НАТО. При этом словацкие власти готовы продолжать гуманитарную поддержку Киева.