ЕК переведет Киеву первый транш из кредита в 90 млрд евро

Накануне Euractiv писал, что ЕК задержит отправку 5,9 млрд евро на закупки беспилотников из первого транша кредита для Украины на 90 млрд евро, вместо этого Киев получит бюджетную поддержку в размере 3,2 млрд евро. Сумма войдет в состав 30 млрд евро, выделенных на макрофинансовую помощь Украине в 2026–2027 гг.