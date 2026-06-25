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ЕК переведет Киеву первый транш из кредита в 90 млрд евро

Ведомости

Еврокомиссия переведет Украине первый транш в размере 3,2 млрд евро из кредита на 90 млрд евро сегодня, 25 июня. Об этом объявила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.

«В ближайшее время начнется выплата первых денег и из 6 миллиардов евро на производство беспилотников», – добавила она (цитата по «РИА Новости»).

Накануне Euractiv писал, что ЕК задержит отправку 5,9 млрд евро на закупки беспилотников из первого транша кредита для Украины на 90 млрд евро, вместо этого Киев получит бюджетную поддержку в размере 3,2 млрд евро. Сумма войдет в состав 30 млрд евро, выделенных на макрофинансовую помощь Украине в 2026–2027 гг.

Послы стран Евросоюза согласовали предоставление Украине кредита на 90 млрд евро в конце апреля. До этого принятие решения блокировала Венгрия, требовавшая возобновления поставок нефти по трубопроводу «Дружба». Предоставление кредита разблокировали после поражения премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на выборах.

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