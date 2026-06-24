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Фицо: Словакия не будет участвовать в пакете помощи НАТО для Украины

Ведомости

Словакия не намерена участвовать в финансировании новой программы военной поддержки Украины, которая обсуждается в НАТО. Об этом заявил премьер-министр страны Роберт Фицо во время встречи со студентами.

По словам Фицо, на предстоящем саммите альянса в Анкаре планируется обсуждение пакета помощи Киеву на 70 млрд евро.

«Говорю первый раз это публично: я буду делать все, чтобы Словакия не участвовала в военных кредитах для Украины», – сказал Фицо (цитата по «РИА Новости»).

Премьер Словакии пояснил, что его страна готова помогать Украине гуманитарно, но Братислава не будет выделять средства из государственного бюджета на закупку вооружений и ведение боевых действий.

16 июня депутат Верховной рады Ольга Василевская-Смаглюк сообщала, что Украине потребуется около $48 млрд внешнего финансирования для покрытия бюджетных расходов в 2027 г. По ее словам, Киев рассчитывает на поддержку со стороны Великобритании, Евросоюза, стран G7, Международного валютного фонда и Всемирного банка.

18 июня министр обороны ФРГ Борис Писториус заявлял, что Германия выделит Украине $400 млн на закупку средств противовоздушной обороны и ракет для зенитных ракетных комплексов Patriot. 19 июня также появлялись данные о том, что Нидерланды направят дополнительные 500 млн евро на вооружения для Киева.

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