Фицо: Словакия не будет участвовать в пакете помощи НАТО для Украины
Словакия не намерена участвовать в финансировании новой программы военной поддержки Украины, которая обсуждается в НАТО. Об этом заявил премьер-министр страны Роберт Фицо во время встречи со студентами.
По словам Фицо, на предстоящем саммите альянса в Анкаре планируется обсуждение пакета помощи Киеву на 70 млрд евро.
«Говорю первый раз это публично: я буду делать все, чтобы Словакия не участвовала в военных кредитах для Украины», – сказал Фицо (цитата по «РИА Новости»).
Премьер Словакии пояснил, что его страна готова помогать Украине гуманитарно, но Братислава не будет выделять средства из государственного бюджета на закупку вооружений и ведение боевых действий.
16 июня депутат Верховной рады Ольга Василевская-Смаглюк сообщала, что Украине потребуется около $48 млрд внешнего финансирования для покрытия бюджетных расходов в 2027 г. По ее словам, Киев рассчитывает на поддержку со стороны Великобритании, Евросоюза, стран G7, Международного валютного фонда и Всемирного банка.
18 июня министр обороны ФРГ Борис Писториус заявлял, что Германия выделит Украине $400 млн на закупку средств противовоздушной обороны и ракет для зенитных ракетных комплексов Patriot. 19 июня также появлялись данные о том, что Нидерланды направят дополнительные 500 млн евро на вооружения для Киева.