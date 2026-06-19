Нидерланды направят дополнительные 500 млн евро на вооружения для Киева
Нидерланды выделят еще 500 млн евро на поставки вооружений на Украину. Об этом заявил премьер-министр страны Роб Йеттен на полях Евросовета в Брюсселе.
«На этой неделе мною было решено выделить еще 500 млн украинским вооруженным силам», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
18 июня министр обороны ФРГ Борис Писториус говорил, что Германия выделит Украине $400 млн на закупку средств противовоздушной обороны и ракет для зенитных ракетных комплексов Patriot. Он отмечал, что Берлин в четвертый раз присоединится к механизму PURL, предусматривающему поставки вооружений Киеву.
17 июня лидеры страны «большой семерки» (G7) по итогам саммита подтвердили намерение увеличить поставки Украине средств противовоздушной обороны и дальнобойных систем. Они также выразили готовность рассмотреть распространение на Украину механизмов лицензионных соглашений, которые позволят увеличить объемы военного производства внутри страны.