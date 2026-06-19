Нидерланды направят дополнительные 500 млн евро на вооружения для Киева

18 июня министр обороны ФРГ Борис Писториус говорил, что Германия выделит Украине $400 млн на закупку средств противовоздушной обороны и ракет для зенитных ракетных комплексов Patriot. Он отмечал, что Берлин в четвертый раз присоединится к механизму PURL, предусматривающему поставки вооружений Киеву.