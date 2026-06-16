В Раде заявили о потребности Украины во внешнем финансировании на $48 млрд

12 июня МВФ согласился выделить Украине следующий транш кредита, несмотря на то что Киев не выполнил одно из ключевых условий программы – введение налогообложения международных посылок. По данным Bloomberg, фонд и украинские власти достигли соглашения на уровне персонала, которое открывает путь к выделению Киеву почти $700 млн. Официально о договоренности могут объявить уже в ближайшее время, уточняло тогда издание.