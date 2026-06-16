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В Раде заявили о потребности Украины во внешнем финансировании на $48 млрд

Ведомости

Украина нуждается во внешнем финансировании на сумму около $48 млрд, чтобы покрыть бюджет на 2027 г., заявила в Telegram-канале депутат Верховной рады Ольга Василевская-Смаглюк.

По словам депутата, Украина рассчитывает на международную помощь от Великобритании, Евросоюза (ЕС), стран «большой семерки» (G7), Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка. Кроме того, Киев ожидает поступления гранта от ЕС и кредита от Великобритании.

12 июня МВФ согласился выделить Украине следующий транш кредита, несмотря на то что Киев не выполнил одно из ключевых условий программы – введение налогообложения международных посылок. По данным Bloomberg, фонд и украинские власти достигли соглашения на уровне персонала, которое открывает путь к выделению Киеву почти $700 млн. Официально о договоренности могут объявить уже в ближайшее время, уточняло тогда издание.

8 июня премьер-министр Украины Юлия Свириденко рассказала, что Евросоюз (ЕС) направил Украине седьмой транш на сумму 2,8 млрд евро в рамках инициативы Ukraine Facility. По ее словам, эти деньги будут направлены на социальные и гуманитарные потребности. Свириденко подчеркнула, что Украина уже выполнила 86 мероприятий плана программы финансирования, на этапе реализации находятся еще 65 целей.

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