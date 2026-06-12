МВФ одобрил новый транш Украине вопреки срыву налоговой реформы
Международный валютный фонд (МВФ) согласился выделить Украине следующий транш кредита, несмотря на то что Киев не выполнил одно из ключевых условий программы – введение налогообложения международных посылок. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.
По данным агентства, МВФ и украинские власти достигли соглашения на уровне персонала, которое открывает путь к выделению Киеву почти $700 млн. Официально о договоренности могут объявить уже в ближайшее время, но окончательное решение еще должен утвердить совет директоров фонда.
Одним из главных препятствий на переговорах стало то, что Верховная рада не приняла в срок законопроект о налогообложении зарубежных посылок стоимостью более 45 евро. Документ предусматривал введение 20%-ного НДС и других сборов и рассматривался МВФ как мера по сокращению теневой экономики и увеличению доходов бюджета. В результате фонд согласился перенести выполнение этого обязательства на июль, предоставив украинским властям дополнительное время для принятия закона.
Следующая проверка выполнения условий кредитной программы запланирована на сентябрь, сообщил Bloomberg.
8 июня премьер-министр Украины Юлия Свириденко рассказала, что Евросоюз (ЕС) направил Украине седьмой транш на сумму 2,8 млрд евро в рамках инициативы Ukraine Facility. По словам Свириденко, полученные средства пойдут на социальные и гуманитарные потребности. Она также подчеркнула, что Украина уже выполнила 86 мероприятий плана программы финансирования, на этапе реализации находятся еще 65 целей.