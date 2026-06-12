МВФ одобрил новый транш Украине вопреки срыву налоговой реформы

Одним из главных препятствий на переговорах стало то, что Верховная рада не приняла в срок законопроект о налогообложении зарубежных посылок стоимостью более 45 евро. Документ предусматривал введение 20%-ного НДС и других сборов и рассматривался МВФ как мера по сокращению теневой экономики и увеличению доходов бюджета. В результате фонд согласился перенести выполнение этого обязательства на июль, предоставив украинским властям дополнительное время для принятия закона.