Киев потребовал от Минска не развивать «пограничную инфраструктуру агрессии»

По словам Зеленского, украинская разведка зафиксировала, что вдоль границы с Украиной завершается строительство дорог и баз для хранения боеприпасов и топлива. Он назвал пять направлений, где ведется строительство: Кобринь – Ковель, Иваново – Маневичи, Лунинец – Сарны, Речица – Коростень и Гомель – Чернигов. В российских документах эти объекты описываются в контексте задач спецоперации, утверждает политик.