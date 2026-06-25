Киев потребовал от Минска не развивать «пограничную инфраструктуру агрессии»
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от Белоруссии остановить развитие «пограничной инфраструктуры агрессии» и предпринять шаги к деэскалации, сообщается в его Telegram-канале.
По словам Зеленского, украинская разведка зафиксировала, что вдоль границы с Украиной завершается строительство дорог и баз для хранения боеприпасов и топлива. Он назвал пять направлений, где ведется строительство: Кобринь – Ковель, Иваново – Маневичи, Лунинец – Сарны, Речица – Коростень и Гомель – Чернигов. В российских документах эти объекты описываются в контексте задач спецоперации, утверждает политик.
«Беларусь знает, какие шаги нужны с ее стороны для мира. Развитие приграничной инфраструктуры агрессии со стороны Беларуси должно быть остановлено. Шаги, направленные на деэскалацию и мир, должны быть сделаны именно белорусской стороной», – заявил украинский лидер.
Зеленский также сообщил, что Киев уже направил Минску сигналы о недопустимости таких действий.
20 июня депутат Госдумы Леонид Слуцкий назвал ультиматум Зеленского Лукашенко по ретрансляторам «опасным перформансом». 22 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин и Лукашенко в обозримой перспективе обсудят угрозы Киева в адрес Минска.