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Главная / Политика /

Киев потребовал от Минска не развивать «пограничную инфраструктуру агрессии»

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от Белоруссии остановить развитие «пограничной инфраструктуры агрессии» и предпринять шаги к деэскалации, сообщается в его Telegram-канале.

По словам Зеленского, украинская разведка зафиксировала, что вдоль границы с Украиной завершается строительство дорог и баз для хранения боеприпасов и топлива. Он назвал пять направлений, где ведется строительство: Кобринь – Ковель, Иваново – Маневичи, Лунинец – Сарны, Речица – Коростень и Гомель – Чернигов. В российских документах эти объекты описываются в контексте задач спецоперации, утверждает политик.

«Беларусь знает, какие шаги нужны с ее стороны для мира. Развитие приграничной инфраструктуры агрессии со стороны Беларуси должно быть остановлено. Шаги, направленные на деэскалацию и мир, должны быть сделаны именно белорусской стороной», – заявил украинский лидер.

Зеленский также сообщил, что Киев уже направил Минску сигналы о недопустимости таких действий.

20 июня депутат Госдумы Леонид Слуцкий назвал ультиматум Зеленского Лукашенко по ретрансляторам «опасным перформансом». 22 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин и Лукашенко в обозримой перспективе обсудят угрозы Киева в адрес Минска.

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