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Слуцкий назвал ультиматум Зеленского Лукашенко «опасным перформансом»

Ведомости

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что требование украинского лидера Владимира Зеленского к президенту Белоруссии Александру Лукашенко убрать технику из приграничья является провокацией, направленной на эскалацию конфликта. Свое заявление политик сделал в Telegram-канале.

«Заявления Зеленского в адрес Лукашенко – опасный перформанс с прицелом на западную публику, провокация эскалации и расширения зоны конфликта», – написал Слуцкий. Он также подчеркнул, что Москва рассматривает угрозы в адрес Минска как аналогичные угрозы непосредственно для России, поскольку Белоруссия является членом Союзного государства.

Председатель ЛДПР отметил, что западные страны фактически являются стороной конфликта, продолжая поставки вооружений Киеву и предоставляя разведданные. По его мнению, действия Зеленского также направлены на затягивание боевых действий и получение новой западной помощи.

19 июня Зеленский пригрозил уничтожить технику в белорусском приграничье, если Лукашенко не распорядится убрать ее в течение недели. По его словам, это вооружение якобы корректирует огонь по Украине .

В ноябре 2024 г. президент РФ Владимир Путин утвердил обновленную ядерную доктрину, в которой агрессия против Белоруссии как участника Союзного государства с применением обычного оружия, создающая критическую угрозу ее суверенитету и территориальной целостности, рассматривается как условие для возможного применения ядерного оружия. В обновленной доктрине также отмечается, что сдерживание потенциального противника от агрессии против РФ и ее союзников относится к числу высших государственных приоритетов.

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