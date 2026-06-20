Слуцкий назвал ультиматум Зеленского Лукашенко «опасным перформансом»

В ноябре 2024 г. президент РФ Владимир Путин утвердил обновленную ядерную доктрину, в которой агрессия против Белоруссии как участника Союзного государства с применением обычного оружия, создающая критическую угрозу ее суверенитету и территориальной целостности, рассматривается как условие для возможного применения ядерного оружия. В обновленной доктрине также отмечается, что сдерживание потенциального противника от агрессии против РФ и ее союзников относится к числу высших государственных приоритетов.