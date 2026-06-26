Диалог Путина и Лукашенко может продолжиться 27 июня
Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко завершили переговоры, диалог может продолжиться 27 июня. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Могут и в субботу, если президенты сочтут это необходимым», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Переговоры прошли в резиденции Путина на Валдае. По данным «БелТА», в повестку переговоров вошли актуальные вопросы российско-белорусского сотрудничества в различных сферах, реализация совместных проектов, а также международные вопросы и обстановка в регионе. По итогам встречи 26 июня лидеры не подписали совместных документов.
Лукашенко накануне заявил, что провел встречу с представителями украинского коллеги Владимира Зеленского. По его словам, стороны подтвердили недопустимость втягивания Минска в российско-украинский конфликт. Об этом Лукашенко заявил на встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьевым, а также послом РФ в Белоруссии Борисом Грызловым.
Белорусский лидер, также обращаясь к послу Грызлову, заявил на той встрече, что Минск не следует подталкивать к конфликту с Украиной. Лукашенко указал, что обсуждал этот вопрос с Путиным: «Наша позиция миролюбивая. Но в любой ситуации мы будем с Россией рядом».