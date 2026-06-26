Диалог Путина и Лукашенко может продолжиться 27 июня

Белорусский лидер, также обращаясь к послу Грызлову, заявил на той встрече, что Минск не следует подталкивать к конфликту с Украиной. Лукашенко указал, что обсуждал этот вопрос с Путиным: «Наша позиция миролюбивая. Но в любой ситуации мы будем с Россией рядом».