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Главная / Политика /

Диалог Путина и Лукашенко может продолжиться 27 июня

Ведомости

Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко завершили переговоры, диалог может продолжиться 27 июня. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Могут и в субботу, если президенты сочтут это необходимым», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Переговоры прошли в резиденции Путина на Валдае. По данным «БелТА», в повестку переговоров вошли актуальные вопросы российско-белорусского сотрудничества в различных сферах, реализация совместных проектов, а также международные вопросы и обстановка в регионе. По итогам встречи 26 июня лидеры не подписали совместных документов.

Лукашенко накануне заявил, что провел встречу с представителями украинского коллеги Владимира Зеленского. По его словам, стороны подтвердили недопустимость втягивания Минска в российско-украинский конфликт. Об этом Лукашенко заявил на встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьевым, а также послом РФ в Белоруссии Борисом Грызловым.

Белорусский лидер, также обращаясь к послу Грызлову, заявил на той встрече, что Минск не следует подталкивать к конфликту с Украиной. Лукашенко указал, что обсуждал этот вопрос с Путиным: «Наша позиция миролюбивая. Но в любой ситуации мы будем с Россией рядом».

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