Путин на Валдае проводит встречу с Лукашенко

О предстоящей встрече лидеров Лукашенко сообщал еще 15 июня во время переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. По его словам, президенты договорились обсудить в ближайшее время ряд проблемных вопросов, не уточнив, о каких именно темах идет речь.