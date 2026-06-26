Путин на Валдае проводит встречу с Лукашенко
Президент России Владимир Путин проводит встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в резиденции на Валдае. Об этом сообщило агентство «БелТА».
«Главы государств общаются в формате "тет-а-тет" в резиденции Владимира Путина на Валдае», – говорится в сообщении агентства.
По данным «БелТА», в повестку переговоров вошли актуальные вопросы российско-белорусского сотрудничества в различных сферах, реализация совместных проектов, а также международные вопросы и обстановка в регионе.
До этого сообщалось, что Лукашенко направился в Россию с рабочим визитом. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов в ходе брифинга, не исключал проведения международных контактов вечером, однако не уточнял их формат и участников.
О предстоящей встрече лидеров Лукашенко сообщал еще 15 июня во время переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. По его словам, президенты договорились обсудить в ближайшее время ряд проблемных вопросов, не уточнив, о каких именно темах идет речь.