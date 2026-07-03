Путин поздравил Лукашенко с днем независимости Белоруссии

«Узы братской дружбы и взаимовыручки, закаленные в суровые военные годы, и сегодня остаются надежной основой для развития союзнических российско-белорусских отношений», – сказал Путин, добавив, что обе страны плодотворно сотрудничают на всех направлениях, координируют усилия в борьбе с внешними угрозами и вызовами.