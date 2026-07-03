Путин поздравил Лукашенко с днем независимости Белоруссии
Президент России Владимир Путин поздравил лидера Белоруссии Александра Лукашенко с Днем независимости республики. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
По словам главы российского государства, праздник имеет особое значение и для граждан РФ, так как он связан с событием общей истории двух государств. Речь об освобождении Минска от немецко-фашистских захватчиков.
«Узы братской дружбы и взаимовыручки, закаленные в суровые военные годы, и сегодня остаются надежной основой для развития союзнических российско-белорусских отношений», – сказал Путин, добавив, что обе страны плодотворно сотрудничают на всех направлениях, координируют усилия в борьбе с внешними угрозами и вызовами.
1 июля Лукашенко подписал указ о помиловании 32 человек, 28 из которых были осуждены за преступления экстремистской направленности. Решение было принято в преддверии Дня независимости республики.