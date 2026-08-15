Лукашенко заявил о нежелании белорусов воевать

Лукашенко обратил внимание на религиозную и национальную напряженность в мире, назвав ситуацию пугающей. При этом он подчеркнул, что в Белоруссии благодаря усилиям граждан сохраняется мир. Президент заявил, что спокойствие в стране возможно только при условии честного труда, уважения к чужой собственности и укрепления государства. Он также назвал экономику приоритетной задачей, заявив, что готов взять на себя решение всех остальных вопросов.