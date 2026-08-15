Лукашенко заявил о нежелании белорусов воевать
Белорусы не хотят воевать. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии открытия фестиваля «Зов Полесья».
«Мы будем делать все для того, чтобы был мир. Мы не хотим воевать. Почему? Потому что Беларусь – это общий дом, здесь живут все (представители разных национальностей и вероисповеданий), и живут нормально», – заявил президент страны (цитата по «БелТА»).
Лукашенко обратил внимание на религиозную и национальную напряженность в мире, назвав ситуацию пугающей. При этом он подчеркнул, что в Белоруссии благодаря усилиям граждан сохраняется мир. Президент заявил, что спокойствие в стране возможно только при условии честного труда, уважения к чужой собственности и укрепления государства. Он также назвал экономику приоритетной задачей, заявив, что готов взять на себя решение всех остальных вопросов.
6 июля президент Белоруссии заявил, что республика не стремится к военному противостоянию, но готова защищать свои интересы и не намерена уступать врагу. 29 июня заместитель министра иностранных дел республики Игорь Секрета сказал, что Лукашенко определил для Киева красные линии. Если граница будет без разрешения пересечена, Минск ответит «с применением всего потенциала».
25 июня президент Украины Владимир Зеленский потребовал от Минска не развивать «пограничную инфраструктуру агрессии». По словам Зеленского, украинская разведка зафиксировала, что вдоль границы с Украиной завершается строительство дорог и баз для хранения боеприпасов и топлива.