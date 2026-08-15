Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,535+0,67%MTLRP36,9-1,6%CHKZ16 400-4,37%IMOEX2 136,35-4,29%RTSI796,02-5,13%RGBI114,24-0,67%RGBITR771,23-0,61%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Лукашенко заявил о нежелании белорусов воевать

Ася Султанова

Белорусы не хотят воевать. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии открытия фестиваля «Зов Полесья».

«Мы будем делать все для того, чтобы был мир. Мы не хотим воевать. Почему? Потому что Беларусь – это общий дом, здесь живут все (представители разных национальностей и вероисповеданий), и живут нормально», – заявил президент страны (цитата по «БелТА»).

Лукашенко обратил внимание на религиозную и национальную напряженность в мире, назвав ситуацию пугающей. При этом он подчеркнул, что в Белоруссии благодаря усилиям граждан сохраняется мир. Президент заявил, что спокойствие в стране возможно только при условии честного труда, уважения к чужой собственности и укрепления государства. Он также назвал экономику приоритетной задачей, заявив, что готов взять на себя решение всех остальных вопросов.

Слуцкий назвал ультиматум Зеленского Лукашенко «опасным перформансом»

Политика / Международные отношения

6 июля президент Белоруссии заявил, что республика не стремится к военному противостоянию, но готова защищать свои интересы и не намерена уступать врагу. 29 июня заместитель министра иностранных дел республики Игорь Секрета сказал, что Лукашенко определил для Киева красные линии. Если граница будет без разрешения пересечена, Минск ответит «с применением всего потенциала».

25 июня президент Украины Владимир Зеленский потребовал от Минска не развивать «пограничную инфраструктуру агрессии». По словам Зеленского, украинская разведка зафиксировала, что вдоль границы с Украиной завершается строительство дорог и баз для хранения боеприпасов и топлива.