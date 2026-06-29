МИД Белоруссии назвал очерченные для Украины красные линии

МИД Белоруссии назвал очерченные для Украины красные линииЕсли Киев нарушит границу, Минск ответит с применением всего потенциала
Президент Белоруссии Александр Лукашенко определил для Киева красные линии, сообщил заместитель министра иностранных дел республики Игорь Секрета в интервью Russia Today.
«Красные линии были четко определены нашим президентом. Это – наша граница», – сказал он. Если граница страны будет без разрешения пересечена, Минск ответит «с применением всего нашего потенциала». «Наши украинские соседи знают это», – подчеркнул Секрета.
25 июня президент Украины Владимир Зеленский потребовал от Минска не развивать «пограничную инфраструктуру агрессии». По словам Зеленского, украинская разведка зафиксировала, что вдоль границы с Украиной завершается строительство дорог и баз для хранения боеприпасов и топлива. До этого Зеленский угрожал Белоруссии ударами из-за ретрансляторов, предположительно использующихся для координации ударов РФ по Украине.
Лукашенко рассказал в тот же день, что встречался с представителями Зеленского и передал им предупреждение, что попытки втянуть Белоруссию в конфликт приведут к резкому изменению его характера. Лукашенко подчеркнул, что Минску не нужно становиться стороной боевых действий. Он отверг предположения о том, что посол РФ Борис Грызлов якобы организует процесс втягивания Белоруссии в конфликт.