Лукашенко: Белоруссия не намерена воевать

Лукашенко рассказал в тот же день, что встречался с представителями Зеленского и передал им предупреждение, что попытки втянуть Белоруссию в конфликт приведут к резкому изменению его характера. Лукашенко подчеркнул, что Минску не нужно становиться стороной боевых действий. Он отверг предположения о том, что посол РФ Борис Грызлов якобы организует процесс втягивания Белоруссии в конфликт.