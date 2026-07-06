Лукашенко: Белоруссия не намерена воевать
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика не стремится к военному противостоянию, но готова защищать свои интересы и не намерена уступать врагу. Об этом сообщает агентство «БелТА».
Лукашенко напомнил, что народ Белоруссии пережил тяжелые испытания в годы фашистской оккупации. По его словам, именно поэтому неприятие войны стало частью национального сознания и сохраняется «на генетическом уровне».
29 июня заместитель министра иностранных дел республики Игорь Секрета в интервью Russia Today сказал, что Лукашенко определил для Киева красные линии. Если граница страны будет без разрешения пересечена, Минск ответит «с применением всего нашего потенциала». «Наши украинские соседи знают это», – подчеркнул Секрета.
25 июня президент Украины Владимир Зеленский потребовал от Минска не развивать «пограничную инфраструктуру агрессии». По словам Зеленского, украинская разведка зафиксировала, что вдоль границы с Украиной завершается строительство дорог и баз для хранения боеприпасов и топлива. До этого Зеленский угрожал Белоруссии ударами из-за ретрансляторов, предположительно использующихся для координации ударов РФ по Украине.
Лукашенко рассказал в тот же день, что встречался с представителями Зеленского и передал им предупреждение, что попытки втянуть Белоруссию в конфликт приведут к резкому изменению его характера. Лукашенко подчеркнул, что Минску не нужно становиться стороной боевых действий. Он отверг предположения о том, что посол РФ Борис Грызлов якобы организует процесс втягивания Белоруссии в конфликт.