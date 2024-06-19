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Издателя «Медузы» Тимченко оштрафовали за участие в нежелательной организации

Ведомости

Издателя «Медузы» (объявлена в РФ иноагентом и нежелательной организацией) Галину Тимченко оштрафовали на 14 000 руб. за участие в деятельности нежелательной организации, сообщили в пресс-службе московских судов общей юрисдикции.

Решение вынес Черемушкинский суд Москвы. Тимченко оштрафовали по ст. 20.33 КоАП РФ (участие в деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности).

Деятельность «Медузы» была объявлена Генпрокуратурой РФ нежелательной в России в январе 2023 г. Тогда же Минюст внес наименование проекта в соответствующий перечень.

11 июня Госдума приняла в первом чтении законопроект об ответственности за участие в любых нежелательных организациях. Поправки предлагаются в ст. 20.33 КоАП и 284.1 УК РФ. Авторы выступают за то, чтобы убрать из этих статей понятие «неправительственная». 

В результате за участие в любой нежелательной организации гражданам будет грозить либо штраф до 500 000 руб., либо лишение свободы до четырех лет. Организация ее деятельности будет наказываться сроком до шести лет тюрьмы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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