Издателя «Медузы» Тимченко оштрафовали за участие в нежелательной организации
Издателя «Медузы» (объявлена в РФ иноагентом и нежелательной организацией) Галину Тимченко оштрафовали на 14 000 руб. за участие в деятельности нежелательной организации, сообщили в пресс-службе московских судов общей юрисдикции.
Решение вынес Черемушкинский суд Москвы. Тимченко оштрафовали по ст. 20.33 КоАП РФ (участие в деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности).
Деятельность «Медузы» была объявлена Генпрокуратурой РФ нежелательной в России в январе 2023 г. Тогда же Минюст внес наименование проекта в соответствующий перечень.
11 июня Госдума приняла в первом чтении законопроект об ответственности за участие в любых нежелательных организациях. Поправки предлагаются в ст. 20.33 КоАП и 284.1 УК РФ. Авторы выступают за то, чтобы убрать из этих статей понятие «неправительственная».
В результате за участие в любой нежелательной организации гражданам будет грозить либо штраф до 500 000 руб., либо лишение свободы до четырех лет. Организация ее деятельности будет наказываться сроком до шести лет тюрьмы.