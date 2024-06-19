Издателя «Медузы» Тимченко оштрафовали за участие в нежелательной организации

11 июня Госдума приняла в первом чтении законопроект об ответственности за участие в любых нежелательных организациях. Поправки предлагаются в ст. 20.33 КоАП и 284.1 УК РФ. Авторы выступают за то, чтобы убрать из этих статей понятие «неправительственная».