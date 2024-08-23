Минюст исключил из реестра иноагентов три организации
Минюст России исключил из своего реестра иностранных агентов новосибирское издания «Тайга.инфо», организацию «Экозащита! – Женсовет» из Калининграда и Англо-американскую школу Москвы, следует из реестра.
Все организации были исключены из перечня 23 августа.
Причина исключения из реестра не уточняется. При этом известно, что Англо-американская школа Москвы прекратила работу после внесения в реестр иноагентов в июне 2023 г.
Статус иностранного агента существует в России с 2012 г. Признавать иноагентами СМИ начали в конце 2017 г., физлиц – в конце 2020 г. Среди ограничений, которые несет этот статус, – лишение возможности получать финансовую и имущественную поддержку от государства, в том числе для осуществления творческой деятельности, а также запрет на рекламу.
16 августа Минюст включил в реестр иноагентов Telegram-каналы «Brief важное», Brief, «Незыгарь» и «Сирена» (все четыре канала включены в реестр иноагентов). 20 августа объединенная редакция Telegram-каналов Brief и «Brief важное» (оба признаны иноагентами в РФ) объявила о самороспуске после внесения в перечень Минюста. Сейчас каналы продолжает вести «команда общественных волонтеров», следует из описания.