Редакция признанного иноагентом Brief объявила о самороспуске
Объединенная редакция Telegram-каналов Brief и «Brief Важное» (оба признаны иноагентами в РФ) объявила о самороспуске после внесения в реестр иностранных агентов. Это следует из опубликованного заявления администрации канала.
«Мы пришли к выводу о невозможности дальнейшего сотрудничества в текущих условиях», – говорится в сообщении.
С момента внесения каналов в реестр иноагентов Минюста, 16 августа, проект покинули главный редактор Brief Владимир Дергачев, заместитель главреда Екатерина Винокурова и шеф-редактор спецпроектов Глеб Шкитин (все трое фигурируют в реестре Минюста в качестве участников каналов-иноагентов). Администрация канала заявила, что у них не было доступа к функциям администратора Brief и «Brief Важное».
«Владимир [Дергачев] и Екатерина [Винокурова] выступали за создание юрлица Brief, зарегистрированного на территории РФ, однако проект не успели осуществить», – уточняется в сообщении.
Журналист Дергачев после публикации сообщения заявил, что с 16 августа не является главредом Brief и не имеет отношения к его работе. Журналистка Винокурова за час до публикации заявления написала у себя в Telegram-канале, что не будет отвечать на сообщения и звонки, поскольку берет на ближайшие недели «режим молчания».
Как пояснила «Ведомостям» медиаюрист, автор Telegram-канала «Кузеванова рассказывает» Светлана Кузеванова, редакторы издания, указанные в качестве участников проекта в реестре Минюста, персонально не признаны иноагентами. В связи с этим на них не распространяются обязанности по отчетности и использованию маркировки при публикациях.
«Тем не менее, попадание в реестр неприятно тем, что исключиться из него можно только оспорив решение о включении. Такие примеры есть в практике, когда в реестр добавляются сведения об участниках юрлица или общественной организации, которые формально и юридически ими совсем не являются», – добавила она.
По словам Кузевановой, перспективы судебного обжалования и получения положительного решения суда «крайне туманны, даже если включение в реестр было ошибочным».
Минюст РФ включил каналы в реестр иноагентов 16 августа. По версии ведомства, Brief и «Brief Важное» распространяли «недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, а также недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Вооруженных сил Российской Федерации». Кроме того, они распространяли сообщения и материалы иноагентов.