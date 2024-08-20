Редакция признанного иноагентом Brief объявила о самороспуске

«Тем не менее, попадание в реестр неприятно тем, что исключиться из него можно только оспорив решение о включении. Такие примеры есть в практике, когда в реестр добавляются сведения об участниках юрлица или общественной организации, которые формально и юридически ими совсем не являются», – добавила она.