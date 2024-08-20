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Редакция признанного иноагентом Brief объявила о самороспуске

Ведомости

Объединенная редакция Telegram-каналов Brief и «Brief Важное» (оба признаны иноагентами в РФ) объявила о самороспуске после внесения в реестр иностранных агентов. Это следует из опубликованного заявления администрации канала.

«Мы пришли к выводу о невозможности дальнейшего сотрудничества в текущих условиях», – говорится в сообщении.

С момента внесения каналов в реестр иноагентов Минюста, 16 августа, проект покинули главный редактор Brief Владимир Дергачев, заместитель главреда Екатерина Винокурова и шеф-редактор спецпроектов Глеб Шкитин (все трое фигурируют в реестре Минюста в качестве участников каналов-иноагентов). Администрация канала заявила, что у них не было доступа к функциям администратора Brief и «Brief Важное».

«Владимир [Дергачев] и Екатерина [Винокурова] выступали за создание юрлица Brief, зарегистрированного на территории РФ, однако проект не успели осуществить», – уточняется в сообщении.

Журналист Дергачев после публикации сообщения заявил, что с 16 августа не является главредом Brief и не имеет отношения к его работе. Журналистка Винокурова за час до публикации заявления написала у себя в Telegram-канале, что не будет отвечать на сообщения и звонки, поскольку берет на ближайшие недели «режим молчания».

Как пояснила «Ведомостям» медиаюрист, автор Telegram-канала «Кузеванова рассказывает» Светлана Кузеванова, редакторы издания, указанные в качестве участников проекта в реестре Минюста, персонально не признаны иноагентами. В связи с этим на них не распространяются обязанности по отчетности и использованию маркировки при публикациях.

«Тем не менее, попадание в реестр неприятно тем, что исключиться из него можно только оспорив решение о включении. Такие примеры есть в практике, когда в реестр добавляются сведения об участниках юрлица или общественной организации, которые формально и юридически ими совсем не являются», – добавила она.

По словам Кузевановой, перспективы судебного обжалования и получения положительного решения суда «крайне туманны, даже если включение в реестр было ошибочным».

Минюст РФ включил каналы в реестр иноагентов 16 августа. По версии ведомства, Brief и «Brief Важное» распространяли «недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, а также недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Вооруженных сил Российской Федерации». Кроме того, они распространяли сообщения и материалы иноагентов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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