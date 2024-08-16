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Минюст признал Telegram-каналы Brief и «Незыгарь» иностранными агентами

В перечень также внесены паблики «Brief важное» и «Сирена»
Георгий Недогибченко
Максим Стулов / Ведомости

Министерство юстиции России внесло в список иностранных агентов Telegram-канады «Brief важное», Brief, «Незыгарь» и «Сирена», следует из материалов ведомства.

Также Минюст признал иностранными агентами журналиста Рината (Рената) Давлетгильдеева и президента группы Zenden Андрея Павлова. По информации ведомства, Давлетгильдеев, Павлов и коллективы четырех Telegram-каналов распространяли ложную информацию о проводимой российскими властями политике.

В частности, Давлетгильдеев обвиняется в распространении ЛГБТ-пропаганды (движение признано экстремистским и запрещено в России), а «Сирена» и Brief – в формировали заведомо ложного и негативного образа Вооруженных сил России.

Павлов обвиняется в участии в распространении для неограниченного круга лиц контента иноагентов и распространении фейков о решениях и политике российских властей.

Telegram-канал «Незыгарь» – анонимный канал в мессенджере, представляющий комментарии или аналитические обзоры политических событий внутри РФ и за ее пределами. Telegram-каналы Brief – также анонимны, в них публикуются новости.

Telegram-канал «Сирена» запустил ФБК (признан в России НКО-иноагентом и запрещенной экстремистской организацией) в 2022 г. Его главным редактором был журналист Андрей Затирко (признан иноагентом).

Статус иностранного агента существует в России с 2012 г. Признавать иноагентами СМИ начали в конце 2017 г., физлиц – в конце 2020 г. Среди ограничений, которые несет этот статус, – лишение возможности получать финансовую и имущественную поддержку от государства, в том числе для осуществления творческой деятельности, а также запрет на рекламу.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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