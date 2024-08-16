Минюст признал Telegram-каналы Brief и «Незыгарь» иностранными агентами

Минюст признал Telegram-каналы Brief и «Незыгарь» иностранными агентамиВ перечень также внесены паблики «Brief важное» и «Сирена»
Министерство юстиции России внесло в список иностранных агентов Telegram-канады «Brief важное», Brief, «Незыгарь» и «Сирена», следует из материалов ведомства.
Также Минюст признал иностранными агентами журналиста Рината (Рената) Давлетгильдеева и президента группы Zenden Андрея Павлова. По информации ведомства, Давлетгильдеев, Павлов и коллективы четырех Telegram-каналов распространяли ложную информацию о проводимой российскими властями политике.
В частности, Давлетгильдеев обвиняется в распространении ЛГБТ-пропаганды (движение признано экстремистским и запрещено в России), а «Сирена» и Brief – в формировали заведомо ложного и негативного образа Вооруженных сил России.
Павлов обвиняется в участии в распространении для неограниченного круга лиц контента иноагентов и распространении фейков о решениях и политике российских властей.
Telegram-канал «Незыгарь» – анонимный канал в мессенджере, представляющий комментарии или аналитические обзоры политических событий внутри РФ и за ее пределами. Telegram-каналы Brief – также анонимны, в них публикуются новости.
Telegram-канал «Сирена» запустил ФБК (признан в России НКО-иноагентом и запрещенной экстремистской организацией) в 2022 г. Его главным редактором был журналист Андрей Затирко (признан иноагентом).
Статус иностранного агента существует в России с 2012 г. Признавать иноагентами СМИ начали в конце 2017 г., физлиц – в конце 2020 г. Среди ограничений, которые несет этот статус, – лишение возможности получать финансовую и имущественную поддержку от государства, в том числе для осуществления творческой деятельности, а также запрет на рекламу.