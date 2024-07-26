Минюст России внес в реестр иностранных агентов «Bild на русском»

В реестр также вошел политолог Илья Матвеев. По информации Минюста, он делал то же самое, что и Bild. В ведомстве добавили, что Матвеев участвовал в качестве респондента на информационной площадке иностранной организации, которая включена в перечень нежелательных. Он также является участником проекта, включенного в реестр иностранных агентов.