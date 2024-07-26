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Минюст России внес в реестр иностранных агентов «Bild на русском»

Издание формировало негативный образ ВС РФ и распространяло материалы иноагентов
Екатерина Дорофеева
Евгений Разумный / Ведомости

Минюст России включил в реестр иностранных агентов издание «Bild на русском», сообщила пресс-служба ведомства.

По информации Минюста, Bild распространял недостоверную информацию о решениях, которые принимали органы власти в России, а также о проводимой ими политике. Издание формировало негативный образ Вооруженных сил России и выступало против спецоперации на Украине, отметило ведомство. В пресс-службе добавили, что Bild также принимал участие в распространении сообщений и материалов иностранных агентов.

В реестр также вошел политолог Илья Матвеев. По информации Минюста, он делал то же самое, что и Bild. В ведомстве добавили, что Матвеев участвовал в качестве респондента на информационной площадке иностранной организации, которая включена в перечень нежелательных. Он также является участником проекта, включенного в реестр иностранных агентов.

«Bild на русском» является частью одного из крупнейших изданий Германии. У него есть Telegram и YouTube-каналы, рассчитанные на население России.

19 июля Минюст внес в реестр иноагентов пианиста Евгения Кисина, религиозного и общественного деятеля Григория Михнова-Вайтенко, а также бывшего разведчика КГБ и видеоблогера Юрия Швеца. Тогда же ведомство исключило из реестра фонд «Правовая инициатива».

Статус иностранного агента существует в России с 2012 г. Признавать иноагентами СМИ начали в конце 2017 г., физлиц – в конце 2020 г. Среди ограничений, которые несет этот статус, – лишение возможности получать финансовую и имущественную поддержку от государства, в том числе для осуществления творческой деятельности, а также запрет на рекламу.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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