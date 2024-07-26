Минюст России внес в реестр иностранных агентов «Bild на русском»Издание формировало негативный образ ВС РФ и распространяло материалы иноагентов
Минюст России включил в реестр иностранных агентов издание «Bild на русском», сообщила пресс-служба ведомства.
По информации Минюста, Bild распространял недостоверную информацию о решениях, которые принимали органы власти в России, а также о проводимой ими политике. Издание формировало негативный образ Вооруженных сил России и выступало против спецоперации на Украине, отметило ведомство. В пресс-службе добавили, что Bild также принимал участие в распространении сообщений и материалов иностранных агентов.
В реестр также вошел политолог Илья Матвеев. По информации Минюста, он делал то же самое, что и Bild. В ведомстве добавили, что Матвеев участвовал в качестве респондента на информационной площадке иностранной организации, которая включена в перечень нежелательных. Он также является участником проекта, включенного в реестр иностранных агентов.
«Bild на русском» является частью одного из крупнейших изданий Германии. У него есть Telegram и YouTube-каналы, рассчитанные на население России.
19 июля Минюст внес в реестр иноагентов пианиста Евгения Кисина, религиозного и общественного деятеля Григория Михнова-Вайтенко, а также бывшего разведчика КГБ и видеоблогера Юрия Швеца. Тогда же ведомство исключило из реестра фонд «Правовая инициатива».
Статус иностранного агента существует в России с 2012 г. Признавать иноагентами СМИ начали в конце 2017 г., физлиц – в конце 2020 г. Среди ограничений, которые несет этот статус, – лишение возможности получать финансовую и имущественную поддержку от государства, в том числе для осуществления творческой деятельности, а также запрет на рекламу.