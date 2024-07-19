Минюст внес в реестр иноагентов пианиста Евгения Кисина

Минюст внес в реестр иноагентов пианиста Евгения КисинаПеречень также пополнили еще трое человек
Министерство юстиции России внесло в реестр иноагентов пианиста Евгения Кисина и еще троих человек, сообщает пресс-служба ведомства.
«19 июля 2024 г. в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены Е. И. Кисин, Г. А. Михнов-Вайтенко, Д. А. Цибирев, а также Ю. Б. Швец», – говорится в сообщении.
По данным ведомства, Кисин выступал против спецоперации на Украине, а также участвовал в сборе средств в поддержку ВСУ. В иностранных СМИ он распространял недостоверную информацию о решениях органов публичной власти России и их политике, отмечается в сообщении Минюста.
Религиозный и общественный деятель Григорий Михнов-Вайтенко, согласно информации ведомства, участвовал в создании материалов иностранных агентов. Он также распространял недостоверную информацию о политике органов российской публичной власти и выступал против спецоперации на Украине, в том числе на площадках иноагентов.
Минюст внес в реестр иностранных агентов и бывшего главу штаба Алексея Навального в Саратове – Дмитрия Цибирева. По данным ведомства, он призывал к участию в несогласованных митингах и пикетах, выступал против спецоперации на Украине и распространял недостоверную информацию. Помимо этого Цибирев взаимодействовал с представителями иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых нежелательна на территории России.
Еще одно новое имя в реестре иноагентов – Юрий Швец, бывший разведчик КГБ и видеоблогер. Согласно данным Минюста, он распространял недостоверные сведения, чем создавал негативный образ Вооруженных сил России. Швец выступал против спецоперации на Украине, принимал участие в создании материалов иноагентов и призывал недружественные страны передать российские активы для финансирования Украины.
Решением Минюста из реестра иностранных агентов исключена некоммерческая организация Фонд «Правовая инициатива».
Статус иностранного агента существует в России с 2012 г. Признавать иноагентами СМИ начали в конце 2017 г., физлиц – в конце 2020 г. Среди ограничений, которые несет этот статус, – лишение возможности получать финансовую и имущественную поддержку от государства, в том числе для осуществления творческой деятельности, а также запрет на рекламу.