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Минюст внес в реестр иноагентов пианиста Евгения Кисина

Перечень также пополнили еще трое человек
Екатерина Дорофеева
Youtube.com / @henleverlag

Министерство юстиции России внесло в реестр иноагентов пианиста Евгения Кисина и еще троих человек, сообщает пресс-служба ведомства.

«19 июля 2024 г. в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены Е. И. Кисин, Г. А. Михнов-Вайтенко, Д. А. Цибирев, а также Ю. Б. Швец», – говорится в сообщении.

По данным ведомства, Кисин выступал против спецоперации на Украине, а также участвовал в сборе средств в поддержку ВСУ. В иностранных СМИ он распространял недостоверную информацию о решениях органов публичной власти России и их политике, отмечается в сообщении Минюста.

Религиозный и общественный деятель Григорий Михнов-Вайтенко, согласно информации ведомства, участвовал в создании материалов иностранных агентов. Он также распространял недостоверную информацию о политике органов российской публичной власти и выступал против спецоперации на Украине, в том числе на площадках иноагентов.

Минюст внес в реестр иностранных агентов и бывшего главу штаба Алексея Навального в Саратове – Дмитрия Цибирева. По данным ведомства, он призывал к участию в несогласованных митингах и пикетах, выступал против спецоперации на Украине и распространял недостоверную информацию. Помимо этого Цибирев взаимодействовал с представителями иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых нежелательна на территории России.

Еще одно новое имя в реестре иноагентов – Юрий Швец, бывший разведчик КГБ и видеоблогер. Согласно данным Минюста, он распространял недостоверные сведения, чем создавал негативный образ Вооруженных сил России. Швец выступал против спецоперации на Украине, принимал участие в создании материалов иноагентов и призывал недружественные страны передать российские активы для финансирования Украины.

Решением Минюста из реестра иностранных агентов исключена некоммерческая организация Фонд «Правовая инициатива».

Статус иностранного агента существует в России с 2012 г. Признавать иноагентами СМИ начали в конце 2017 г., физлиц – в конце 2020 г. Среди ограничений, которые несет этот статус, – лишение возможности получать финансовую и имущественную поддержку от государства, в том числе для осуществления творческой деятельности, а также запрет на рекламу.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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