Минюст внес в реестр иноагентов журналистку Олесю Герасименко

Минюст внес в реестр иноагентов журналистку Олесю ГерасименкоПеречень также пополнил юрист Григорий Вайпан
Журналистку Олесю Герасименко внесли в реестр иностранных агентов, следует из сообщения Минюста России.
«Герасименко распространяла недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Вооруженных сил Российской Федерации, выступала против специальной военной операции на Украине. Участвовала в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. Проживает за пределами Российской Федерации», – говорится в сообщении.
Герасименко работала корреспондентом «Русской службы Би-би-си» с 2017 по 2024 гг., была специальным корреспондентом «Коммерсанта», работала в издании «Газета.ру».
Реестр пополнили также юрист «Института права и публичной политики» (организация признана иноагентом в РФ) Григорий Вайпан, петербургские муниципальные депутаты Сергей Трошин и Федор Уткин, журналист Сергей Ежов.
Исключены из реестра в связи с ликвидацией были рязанский «Мемориал» и союз общественных объединений «Российский исследовательский центр по правам человека».
Неделей ранее, 28 июня, перечень иностранных агентов пополнили солист группы «Тараканы» Дмитрий Спирин, экс-ведущая программы «Вести» на телеканале «Россия-1» Фарида Курбангалеева, политолог и историк Константин Пахалюк, юрист Илья Шаблинский, активист Александр Шуршев и экс-глава штаба Бориса Надеждина в Санкт-Петербурге Дарья Хейкинен.
Статус иностранного агента существует в России с 2012 г. Признавать иноагентами СМИ начали в конце 2017 г., физлиц – в конце 2020 г. Среди ограничений, которые несет этот статус, – лишение возможности получать финансовую и имущественную поддержку от государства, в том числе для осуществления творческой деятельности, а также запрет на рекламу.