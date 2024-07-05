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Минюст внес в реестр иноагентов журналистку Олесю Герасименко

Перечень также пополнил юрист Григорий Вайпан
Максим Цуланов
Ведомости

Журналистку Олесю Герасименко внесли в реестр иностранных агентов, следует из сообщения Минюста России.

«Герасименко распространяла недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Вооруженных сил Российской Федерации, выступала против специальной военной операции на Украине. Участвовала в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. Проживает за пределами Российской Федерации», – говорится в сообщении.

Герасименко работала корреспондентом «Русской службы Би-би-си» с 2017 по 2024 гг., была специальным корреспондентом «Коммерсанта», работала в издании «Газета.ру». 

Реестр пополнили также юрист «Института права и публичной политики» (организация признана иноагентом в РФ) Григорий Вайпан, петербургские муниципальные депутаты Сергей Трошин и Федор Уткин, журналист Сергей Ежов.

Исключены из реестра в связи с ликвидацией были рязанский «Мемориал» и союз общественных объединений «Российский исследовательский центр по правам человека».

Неделей ранее, 28 июня, перечень иностранных агентов пополнили солист группы «Тараканы» Дмитрий Спирин, экс-ведущая программы «Вести» на телеканале «Россия-1» Фарида Курбангалеева, политолог и историк Константин Пахалюк, юрист Илья Шаблинский, активист Александр Шуршев и экс-глава штаба Бориса Надеждина в Санкт-Петербурге Дарья Хейкинен.

Статус иностранного агента существует в России с 2012 г. Признавать иноагентами СМИ начали в конце 2017 г., физлиц – в конце 2020 г. Среди ограничений, которые несет этот статус, – лишение возможности получать финансовую и имущественную поддержку от государства, в том числе для осуществления творческой деятельности, а также запрет на рекламу.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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