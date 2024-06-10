Суд признал законным признание журналиста Набутова иноагентом
Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга отставил без удовлетворения иск журналиста Кирилла Набутова (внесен в реестр иноагентов) об исключении его из реестра иноагентов.
«Суд решил: Набутову Кириллу Викторовичу в удовлетворении исковых требований отказать», – заявила судья Анжелика Панова (цитата по ТАСС).
22 марта Минюст России внес журналиста в реестр иностранных агентов. В апреле Набутов обжаловал это решение административным иском в суд.
По данным ведомства, Набутов выступал против спецоперации на Украине, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти России решениях и проводимой ими политике, а также принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иноагентов.
Статус иностранного агента существует в РФ с 2012 г., когда были приняты поправки в закон о некоммерческих организациях (НКО). Признавать иноагентами СМИ стали в конце 2017 г., физлиц – в конце 2020 г. Среди ограничений, которые несет этот статус, – лишение возможности получать финансовую и имущественную поддержку от государства.
11 марта президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий рекламу у иностранных агентов. Поправки в закон о контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием, были внесены 15 февраля большинством депутатов Госдумы (не подписались под ними депутаты фракции «Новые люди»).