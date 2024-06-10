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Суд признал законным признание журналиста Набутова иноагентом

Ведомости

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга отставил без удовлетворения иск журналиста Кирилла Набутова (внесен в реестр иноагентов) об исключении его из реестра иноагентов.

«Суд решил: Набутову Кириллу Викторовичу в удовлетворении исковых требований отказать», – заявила судья Анжелика Панова (цитата по ТАСС).

22 марта Минюст России внес журналиста в реестр иностранных агентов. В апреле Набутов обжаловал это решение административным иском в суд.

По данным ведомства, Набутов выступал против спецоперации на Украине, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти России решениях и проводимой ими политике, а также принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иноагентов.

Статус иностранного агента существует в РФ с 2012 г., когда были приняты поправки в закон о некоммерческих организациях (НКО). Признавать иноагентами СМИ стали в конце 2017 г., физлиц – в конце 2020 г. Среди ограничений, которые несет этот статус, – лишение возможности получать финансовую и имущественную поддержку от государства.

11 марта президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий рекламу у иностранных агентов. Поправки в закон о контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием, были внесены 15 февраля большинством депутатов Госдумы (не подписались под ними депутаты фракции «Новые люди»).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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