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Миннюст признал иноагентом солиста группы «Тараканы» Спирина

В перечень также вошли еще пять человек
Дарья Снегова
Дмитрий Спирин (признан иностранным агентом)/ Yuri Samoilov

Солист группы «Тараканы» Дмитрий Спирин признан иностранным агентом. Обновленный список опубликовало Министерство юстиции РФ.

По данным Минюста, Спирин выступал против спецоперации и распространял недостоверные сведения о российской армии. Кроме того, он был респондентом на информационных площадках иностранных агентов и иностранных СМИ, а также в распространял сообщения иноагентов. В ведомстве уточнили, что фронтмен «Тараканов» живет за границей.

В реестр иноагентов также внесена экс-ведущая программы «Вести» на телеканале «Россия-1» Фарида Курбангалеева. 26 июня Замоскворецкий районный суд Москвы заочно арестовал ее, а 20 июня МВД РФ объявило Курбангалееву в розыск. Журналистка высказывала предположения, что преследование может быть связано с ее оценкой действий российских властей и проведения спецоперации.

Минюст вменяет Курбангалеевой распространение недостоверной информации о решениях российских властей и их политике, а также высказывания против спецоперации и сотрудничество с иностранными агентами. По данным ведомства, сейчас она является ведущей на информационной площадке, предоставляемой иностранным агентом и проживает за пределами РФ.

В список также попал политолог и историк Константин Пахалюк, юрист Илья Шаблинский, активист Александр Шуршев и экс-глава штаба Бориса Надеждина в Санкт-Петербурге Дарья Хейкинен.

Неделей ранее иностранным агентом в России признали режиссера Романа Качанова, известного по фильмам «ДМБ» и «Даун Хаус», а также депутата петербургского МО №72 Владимира Волохонского (внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и др.

Статус иностранного агента существует в России с 2012 г. Признавать иноагентами СМИ начали в конце 2017 г., физлиц – в конце 2020 г. Среди ограничений, которые несет этот статус, – лишение возможности получать финансовую и имущественную поддержку от государства, в том числе для осуществления творческой деятельности, а также запрет на рекламу.

Новости СМИ2
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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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