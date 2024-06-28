Миннюст признал иноагентом солиста группы «Тараканы» Спирина

Миннюст признал иноагентом солиста группы «Тараканы» СпиринаВ перечень также вошли еще пять человек
Солист группы «Тараканы» Дмитрий Спирин признан иностранным агентом. Обновленный список опубликовало Министерство юстиции РФ.
По данным Минюста, Спирин выступал против спецоперации и распространял недостоверные сведения о российской армии. Кроме того, он был респондентом на информационных площадках иностранных агентов и иностранных СМИ, а также в распространял сообщения иноагентов. В ведомстве уточнили, что фронтмен «Тараканов» живет за границей.
В реестр иноагентов также внесена экс-ведущая программы «Вести» на телеканале «Россия-1» Фарида Курбангалеева. 26 июня Замоскворецкий районный суд Москвы заочно арестовал ее, а 20 июня МВД РФ объявило Курбангалееву в розыск. Журналистка высказывала предположения, что преследование может быть связано с ее оценкой действий российских властей и проведения спецоперации.
Минюст вменяет Курбангалеевой распространение недостоверной информации о решениях российских властей и их политике, а также высказывания против спецоперации и сотрудничество с иностранными агентами. По данным ведомства, сейчас она является ведущей на информационной площадке, предоставляемой иностранным агентом и проживает за пределами РФ.
В список также попал политолог и историк Константин Пахалюк, юрист Илья Шаблинский, активист Александр Шуршев и экс-глава штаба Бориса Надеждина в Санкт-Петербурге Дарья Хейкинен.
Неделей ранее иностранным агентом в России признали режиссера Романа Качанова, известного по фильмам «ДМБ» и «Даун Хаус», а также депутата петербургского МО №72 Владимира Волохонского (внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и др.
Статус иностранного агента существует в России с 2012 г. Признавать иноагентами СМИ начали в конце 2017 г., физлиц – в конце 2020 г. Среди ограничений, которые несет этот статус, – лишение возможности получать финансовую и имущественную поддержку от государства, в том числе для осуществления творческой деятельности, а также запрет на рекламу.