Минюст внес в реестр иноагентов режиссера Романа Качанова

Минюст внес в реестр иноагентов режиссера Романа КачановаПеречень также пополнили петербургские муниципальные депутаты Волохонский и Кириллов
Режиссера Романа Качанова, известного по фильмам «ДМБ» и «Даун Хаус», признали иностранным агентом в России, следует из реестра Минюста.
«Качанов выступал против специальной военной операции на Украине, отождествлял Российскую Федерацию с террористической организацией. Распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Российской Федерации, а также Вооруженных сил Российской Федерации», – говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что Качанов проживает за пределами России.
Перечень Минюста пополнили муниципальный депутат петербургского МО № 72 Владимир Волохонский (внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и бывший муниципальный депутат МО Ульянка Никита Кириллов (его полномочия были прекращены досрочно 20 марта 2024 г.).
Волохонский находится в базе розыска МВД России с декабря 2023 г. Сам он говорил о возбуждении в отношении него уголовного дела по трем статьям – оправдание терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ), распространение фейков о ВС РФ (ч. 1 ст. 207.3 УК РФ) и дискредитация российской армии (ст. 280.3 УК РФ).
Иноагентами в России также были признаны политтехнолог Сергей Антонов (внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и юрист Алексей Прянишников. В отношении Антонова в РФ возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.4 УК РФ (участие в деятельности террористической организации), писал ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
В реестре также значится гражданин Франции, советник швейцарского «Центра гуманитарного диалога» Лоран Винатье. Он был задержан в Москве 6 июня, его подозревают в сборе сведений в области военной деятельности РФ. Против него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 330.1 УК РФ (неисполнение обязанности по представлению документов для включения в реестр иноагентов, совершенное лицом, которое собирало сведения в области военной, военно-технической деятельности РФ).
Статус иностранного агента существует в России с 2012 г., когда были приняты поправки в закон о некоммерческих организациях (НКО). Признавать иноагентами СМИ стали в конце 2017 г., физлиц – в конце 2020 г. Среди ограничений, которые несет этот статус, – лишение возможности получать финансовую и имущественную поддержку от государства, в том числе для осуществления творческой деятельности, а также запрет на рекламу.