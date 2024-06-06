В Москве задержали француза по подозрению в сборе военных данных РФ
В Москве задержан гражданин Франции, его подозревают в сборе сведений в области военной деятельности РФ. Об этом сообщает Следственный комитет (СК) РФ.
Против него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 330.1 УК РФ (неисполнение обязанности по представлению документов для включения в реестр иноагентов, совершенное лицом, которое собирало сведения в области военной, военно-технической деятельности РФ). Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.
Личность француза не уточняется. Судя по видео, опубликованном СК, мужчину задержали в одном из столичных кафе. По версии следствия, он несколько лет собирал данные в области военной деятельности России. Эта информация при попадании к иностранным источникам могла быть использована против безопасности страны, добавили в СК.
По данным ведомства, гражданин Франции для сбора данных не раз посещал Россию, в том числе Москву, где встречался с гражданами РФ. Фигуранта доставили в подразделение столичного СК. В ближайшее время ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения.
В феврале 2024 г. в Екатеринбурге арестовали 33-летнюю жительницу Лос-Анджелеса с двойным гражданством (России и США) по делу о госизмене (ст. 275 УК РФ). По данным ФСБ, с февраля 2022 г. женщина собирала деньги для одной из украинских организаций, которые затем направлялись на помощь ВСУ. В США она неоднократно участвовала в публичных акциях в поддержку Киева. Обвиняемая отправлена в СИЗО.