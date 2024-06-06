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В Москве задержали француза по подозрению в сборе военных данных РФ

Ведомости

В Москве задержан гражданин Франции, его подозревают в сборе сведений в области военной деятельности РФ. Об этом сообщает Следственный комитет (СК) РФ. 

Против него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 330.1 УК РФ (неисполнение обязанности по представлению документов для включения в реестр иноагентов, совершенное лицом, которое собирало сведения в области военной, военно-технической деятельности РФ). Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.

Личность француза не уточняется. Судя по видео, опубликованном СК, мужчину задержали в одном из столичных кафе. По версии следствия, он несколько лет собирал данные в области военной деятельности России. Эта информация при попадании к иностранным источникам могла быть использована против безопасности страны, добавили в СК.

По данным ведомства, гражданин Франции для сбора данных не раз посещал Россию, в том числе Москву, где встречался с гражданами РФ. Фигуранта доставили в подразделение столичного СК. В ближайшее время ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

В феврале 2024 г. в Екатеринбурге арестовали 33-летнюю жительницу Лос-Анджелеса с двойным гражданством (России и США) по делу о госизмене (ст. 275 УК РФ). По данным ФСБ, с февраля 2022 г. женщина собирала деньги для одной из украинских организаций, которые затем направлялись на помощь ВСУ. В США она неоднократно участвовала в публичных акциях в поддержку Киева. Обвиняемая отправлена в СИЗО.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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