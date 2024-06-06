В Москве задержали француза по подозрению в сборе военных данных РФ

В феврале 2024 г. в Екатеринбурге арестовали 33-летнюю жительницу Лос-Анджелеса с двойным гражданством (России и США) по делу о госизмене (ст. 275 УК РФ). По данным ФСБ, с февраля 2022 г. женщина собирала деньги для одной из украинских организаций, которые затем направлялись на помощь ВСУ. В США она неоднократно участвовала в публичных акциях в поддержку Киева. Обвиняемая отправлена в СИЗО.