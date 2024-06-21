Суд Москвы оштрафовал Гордееву на 30 000 рублей за отсутствие плашки иноагента
Таганский районный суд Москвы впервые назначил журналистке Катерине Гордеевой (признана в РФ иноагентом) административный штраф в 30 000 руб. за неуказание маркировки иноагента в публикациях в сети.
«Признать Гордееву Катерину Владимировну виновной в административном правонарушении по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ», – заявила судья (цитата по «РИА Новости»).
Интересы журналистки в суде представляла адвокат Ксения Карпинская. По ее словам, Гордеева опубликовала в своем Telegram-канале результаты социологического опроса. Опрос был промаркирован в первой публикации, но мессенджер разбил один пост на три, в двух из которых плашки иноагента уже не было.
Роскомнадзор также зафиксировал немаркированные репосты российских СМИ. Карпинская уточнила, что журналистка не должна была ставить маркировку на них.
В сентябре 2022 г. Минюст включил Гордееву в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.
В феврале Гордеева заявила о приостановке проекта «Скажи Гордеевой» на YouТube из-за принятия закона о запрете рекламы у иноагентов, но после возобновила съемку материалов.