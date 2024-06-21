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Суд Москвы оштрафовал Гордееву на 30 000 рублей за отсутствие плашки иноагента

Ведомости

Таганский районный суд Москвы впервые назначил журналистке Катерине Гордеевой (признана в РФ иноагентом) административный штраф в 30 000 руб. за неуказание маркировки иноагента в публикациях в сети.

«Признать Гордееву Катерину Владимировну виновной в административном правонарушении по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ», – заявила судья (цитата по «РИА Новости»).

Интересы журналистки в суде представляла адвокат Ксения Карпинская. По ее словам, Гордеева опубликовала в своем Telegram-канале результаты социологического опроса. Опрос был промаркирован в первой публикации, но мессенджер разбил один пост на три, в двух из которых плашки иноагента уже не было.

Роскомнадзор также зафиксировал немаркированные репосты российских СМИ. Карпинская уточнила, что журналистка не должна была ставить маркировку на них.

В сентябре 2022 г. Минюст включил Гордееву в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

В феврале Гордеева заявила о приостановке проекта «Скажи Гордеевой» на YouТube из-за принятия закона о запрете рекламы у иноагентов, но после возобновила съемку материалов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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