Суд Москвы оштрафовал Гордееву на 30 000 рублей за отсутствие плашки иноагента

Интересы журналистки в суде представляла адвокат Ксения Карпинская. По ее словам, Гордеева опубликовала в своем Telegram-канале результаты социологического опроса. Опрос был промаркирован в первой публикации, но мессенджер разбил один пост на три, в двух из которых плашки иноагента уже не было.