Минюст включил Макаревича и Гордееву в реестр физлиц-иноагентов

В список также попал политолог Федор Крашенинников, экс-глава ФБК (признан в России НКО-иноагентом и запрещенной экстремистской организацией, ликвидирован решением суда) Иван Жданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и сын основателя «Вымпелкома» и фонда «Династия» (в 2015 г. фонд был внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов и ликвидирован) Дмитрия Зимина Борис Зимин. Все они включены в список в связи с осуществлением политической деятельности, в качестве источника иностранного финансирования у всех указана Украина. У Крашенинникова помимо Украины указана Deutsche Welle (признана в РФ СМИ-иноагентом).