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Минюст включил Макаревича и Гордееву в реестр физлиц-иноагентов

Ведомости

Министерство юстиции России включило в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, шесть человек – музыканта Андрея Макаревича, журналистов Екатерину Гордееву и Дмитрия Гордона (Росфинмониторинг включил его в список лиц, подозреваемых в причастности к терроризму или экстремистской деятельности, заочно арестован) и др. Обновление опубликовано на сайте Минюста.

В список также попал политолог Федор Крашенинников, экс-глава ФБК (признан в России НКО-иноагентом и запрещенной экстремистской организацией, ликвидирован решением суда) Иван Жданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и сын основателя «Вымпелкома» и фонда «Династия» (в 2015 г. фонд был внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов и ликвидирован) Дмитрия Зимина Борис Зимин. Все они включены в список в связи с осуществлением политической деятельности, в качестве источника иностранного финансирования у всех указана Украина. У Крашенинникова помимо Украины указана Deutsche Welle (признана в РФ СМИ-иноагентом).

В реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, были включены телеведущий Михаил Шац, бывший депутат Тимирязевского района Москвы Юлия Галямина, главный редактор «Новая газета. Европа» Кирилл Мартынов, журналист Сергей Лойко, Сергей Медведев, Кирилл Федоров и ООО «Новости».

22 июля в обновленный список физлиц-иноагентов Минюста вошли блогер Вероника Белоцерковская и муниципальный депутат по Красносельскому району Москвы Илья Яшин, а также бывший депутат муниципального собрания Щукино Максим Кац, актриса Татьяна Лазарева и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных