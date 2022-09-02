Минюст включил Макаревича и Гордееву в реестр физлиц-иноагентов
Министерство юстиции России включило в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, шесть человек – музыканта Андрея Макаревича, журналистов Екатерину Гордееву и Дмитрия Гордона (Росфинмониторинг включил его в список лиц, подозреваемых в причастности к терроризму или экстремистской деятельности, заочно арестован) и др. Обновление опубликовано на сайте Минюста.
В список также попал политолог Федор Крашенинников, экс-глава ФБК (признан в России НКО-иноагентом и запрещенной экстремистской организацией, ликвидирован решением суда) Иван Жданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и сын основателя «Вымпелкома» и фонда «Династия» (в 2015 г. фонд был внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов и ликвидирован) Дмитрия Зимина Борис Зимин. Все они включены в список в связи с осуществлением политической деятельности, в качестве источника иностранного финансирования у всех указана Украина. У Крашенинникова помимо Украины указана Deutsche Welle (признана в РФ СМИ-иноагентом).
В реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, были включены телеведущий Михаил Шац, бывший депутат Тимирязевского района Москвы Юлия Галямина, главный редактор «Новая газета. Европа» Кирилл Мартынов, журналист Сергей Лойко, Сергей Медведев, Кирилл Федоров и ООО «Новости».
22 июля в обновленный список физлиц-иноагентов Минюста вошли блогер Вероника Белоцерковская и муниципальный депутат по Красносельскому району Москвы Илья Яшин, а также бывший депутат муниципального собрания Щукино Максим Кац, актриса Татьяна Лазарева и др.
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