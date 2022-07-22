Яшин и Белоцерковская внесены в реестр физлиц-иноагентов
Министерство юстиции обновило список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента – в него вошли пять человек, среди которых блогер Вероника Белоцерковская и муниципальный депутат по Красносельскому району Москвы Илья Яшин. Обновленный документ опубликован на сайте министерства.
Помимо этого, Минюст включил в реестр бывшего депутата муниципального собрания Щукино Максима Каца, актрису Татьяну Лазареву и сотрудника «Фонда борьбы с коррупцией» (признан в НКО-иноагентом и запрещенной экстремистской организацией, ликвидирован решением суда) Руслана Шаведдинова. Все они включены в список в связи с осуществлением политической деятельности и, по данным ведомства, финансируются Украиной.
3 июня Минюст добавил в реестр физлиц-иноагентов предпринимателя Евгения Чичваркина. 20 мая туда попали экс-руководитель ЮКОСа Михаил Ходорковский и шахматист Гарри Гаспаров.
13 июля Басманный суд Москвы арестовал Яшина, обвиняемого в распространении фейков о действиях российской армии (п. «д» ч. 2 ст. 207.3). Его адвокат утверждает, что политику вменяется то, что он 7 апреля в прямом эфире на своем YouTube-канале говорил о событиях в Буче.
Белоцерковская была заочно арестована в конце мая, также Басманный суд Москвы наложил арест на имущество блогера. 16 марта Главное следственное управление СКР возбудило уголовное дело в отношении Белоцерковской. В ведомстве рассказали, что в марте она опубликовала в соцсетях несколько постов с информацией, дискредитирующей российские Вооруженные силы. 13 мая МВД России объявило в розыск Белоцерковскую.
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