Яшин и Белоцерковская внесены в реестр физлиц-иноагентов

Помимо этого, Минюст включил в реестр бывшего депутата муниципального собрания Щукино Максима Каца, актрису Татьяну Лазареву и сотрудника «Фонда борьбы с коррупцией» (признан в НКО-иноагентом и запрещенной экстремистской организацией, ликвидирован решением суда) Руслана Шаведдинова. Все они включены в список в связи с осуществлением политической деятельности и, по данным ведомства, финансируются Украиной.