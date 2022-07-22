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Яшин и Белоцерковская внесены в реестр физлиц-иноагентов

Ведомости

Министерство юстиции обновило список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента – в него вошли пять человек, среди которых блогер Вероника Белоцерковская и муниципальный депутат по Красносельскому району Москвы Илья Яшин. Обновленный документ опубликован на сайте министерства.

Помимо этого, Минюст включил в реестр бывшего депутата муниципального собрания Щукино Максима Каца, актрису Татьяну Лазареву и сотрудника «Фонда борьбы с коррупцией» (признан в НКО-иноагентом и запрещенной экстремистской организацией, ликвидирован решением суда) Руслана Шаведдинова. Все они включены в список в связи с осуществлением политической деятельности и, по данным ведомства, финансируются Украиной.

3 июня Минюст добавил в реестр  физлиц-иноагентов предпринимателя Евгения Чичваркина. 20 мая туда попали экс-руководитель ЮКОСа Михаил Ходорковский и шахматист Гарри Гаспаров.

13 июля Басманный суд Москвы арестовал Яшина, обвиняемого в распространении фейков о действиях российской армии (п. «д» ч. 2 ст. 207.3). Его адвокат утверждает, что политику вменяется то, что он 7 апреля в прямом эфире на своем YouTube-канале говорил о событиях в Буче.

Белоцерковская была заочно арестована в конце мая, также Басманный суд Москвы наложил арест на имущество блогера. 16 марта Главное следственное управление СКР возбудило уголовное дело в отношении Белоцерковской. В ведомстве рассказали, что в марте она опубликовала в соцсетях несколько постов с информацией, дискредитирующей российские Вооруженные силы. 13 мая МВД России объявило в розыск Белоцерковскую.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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